Обнаруженные полицией 200 военных машин продали при Тимошенко

Об этом он написал в Facebook.

«Ни один человек не вспомнил про решение правительства Тимошенко от 2008 года. Где вся эта техника. Где еще есть самолеты Миг-29 второй категории хранения (то есть — в практически идеальном состоянии), где трусы и пуговицы, танки и топливозаправщики. Где самолет оценен в полтора миллиона гривен, а ПЗРК «Стрела» в 65 тысяч 767 гривен. Это все секретно и никому неизвестно?» — отметил Бирюков. Он подчеркнул, что технику нельзя конфисковать в пользу государства.

«И нет, ну вот нельзя ее забрать назад легально. Решение Кабинета министров Украины , приказ Минобороны , аукцион, продали — право собственности. Или начнем забирать частные дома, построенные на переданных в начале 2000-х годов землях МО? Или начнем выселять из бывших служебных квартир?» — отметил Бирюков.

Он обвинил нынешнюю парламентскую оппозицию в том, что при ней открыто и демонстративно «потрошили армию», а также заявил, что на соответствующем решении есть подпись Юлии Тимошенко , которая тогда была главой Кабмина.

«По отчету ЦАВТУ тыла Генерального штаба , ни одного серийного номера машины не значится на учете тыла за последние 10 лет. Ни одного», — также подчеркнул Бирюков.

Ранее в ГУ Нацполиции в Житомирской области сообщили об обнаружении склада с военной техникой.

«Среди выявленной техники — БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗы, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в том числе для транспортировки людей по суше и воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и другие», — говорилось в сообщении полиции.

Объявление о продаже техники в Интернете разместило физическое лицо. Полиция провела обыски и занялась проверкой происхождения техники.