Обнаруженные полицией 200 военных машин продали при Тимошенко 

Об этом он написал в Facebook.
«Ни один человек не вспомнил про решение правительства Тимошенко от 2008 года. Где вся эта техника. Где еще есть самолеты Миг-29 второй категории хранения (то есть — в практически идеальном состоянии), где трусы и пуговицы, танки и топливозаправщики. Где самолет оценен в полтора миллиона гривен, а ПЗРК «Стрела» в 65 тысяч 767 гривен. Это все секретно и никому неизвестно?» — отметил Бирюков. Он подчеркнул, что технику нельзя конфисковать в пользу государства.
«И нет, ну вот нельзя ее забрать назад легально. Решение Кабинета министров Украины, приказ Минобороны, аукцион, продали — право собственности. Или начнем забирать частные дома, построенные на переданных в начале 2000-х годов землях МО? Или начнем выселять из бывших служебных квартир?» — отметил Бирюков.
Он обвинил нынешнюю парламентскую оппозицию в том, что при ней открыто и демонстративно «потрошили армию», а также заявил, что на соответствующем решении есть подпись Юлии Тимошенко, которая тогда была главой Кабмина.
«По отчету ЦАВТУ тыла Генерального штаба, ни одного серийного номера машины не значится на учете тыла за последние 10 лет. Ни одного», — также подчеркнул Бирюков.
Ранее в ГУ Нацполиции в Житомирской области сообщили об обнаружении склада с военной техникой.
«Среди выявленной техники — БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗы, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в том числе для транспортировки людей по суше и воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и другие», — говорилось в сообщении полиции.
Объявление о продаже техники в Интернете разместило физическое лицо. Полиция провела обыски и занялась проверкой происхождения техники.