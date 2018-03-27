В Нижегородской области торжественно открылся литературный фестиваль имени Горького

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"Символично, что сегодня в этом зале будут говорить о Горьком. Он всегда был готов откликнуться на призыв о помощи. Равнодушие, как писал Горький, смертоносно для души человека и нет большего зла в мире, чем равнодушие", — отметил Никитин.

По его словам, основная цель фестиваля — дать возможность молодым писателям пообщаться с известными авторами, перенять опыт и обменяться идеями.

"Этот фестиваль ценен и тем, что круглые столы организуются в школах, университетах, музеях, книжных магазинах. Очень важно, что пройдут выездные мероприятия в районах региона. Все это работает на популяризацию книг и чтения", — добавил Никитин.

Как сообщалось ранее, на фестиваль приедут известные российские писатели и делегации из других стран. В его рамках пройдут творческие встречи в школах, университетах и библиотеках региона. Также запланированы круглые столы по актуальным вопросам литературы.