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В Нижегородской области торжественно открылся литературный фестиваль имени Горького
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В Нижегородской области торжественно открылся литературный фестиваль имени Горького 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Глава региона Глеб Никитин перед началом церемонии объявил минуту молчания в память о жертвах трагедии в Кемерове.
"Символично, что сегодня в этом зале будут говорить о Горьком. Он всегда был готов откликнуться на призыв о помощи. Равнодушие, как писал Горький, смертоносно для души человека и нет большего зла в мире, чем равнодушие", — отметил Никитин.
По его словам, основная цель фестиваля — дать возможность молодым писателям пообщаться с известными авторами, перенять опыт и обменяться идеями.
"Этот фестиваль ценен и тем, что круглые столы организуются в школах, университетах, музеях, книжных магазинах. Очень важно, что пройдут выездные мероприятия в районах региона. Все это работает на популяризацию книг и чтения", — добавил Никитин.
Как сообщалось ранее, на фестиваль приедут известные российские писатели и делегации из других стран. В его рамках пройдут творческие встречи в школах, университетах и библиотеках региона. Также запланированы круглые столы по актуальным вопросам литературы.
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