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Детская площадка на Зеленоградской вновь стала безопасной
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Детская площадка на Зеленоградской вновь стала безопасной 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» привели в порядок детскую площадку по адресу ул. Зеленоградская, д. 31, корп. 3. О выполнении работ отчиталась исполняющая обязанности главы управы Елена Матвеева.
«Цепь на малой архитектурной форме по указанному адресу закреплена. Детская площадка находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии и безопасна для эксплуатации», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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