Детская площадка на Зеленоградской вновь стала безопасной

После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» привели в порядок детскую площадку по адресу ул. Зеленоградская, д. 31, корп. 3. О выполнении работ отчиталась исполняющая обязанности главы управы Елена Матвеева

«Цепь на малой архитектурной форме по указанному адресу закреплена. Детская площадка находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии и безопасна для эксплуатации», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)