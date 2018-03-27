Главный архитектор Москвы предложил изменить организацию проверок в торговых центрах

Сергей Кузнецов , главный архитектор Москвы , заявил, что необходимо снизить количество проверок и экспертиз в торговых центрах. Подобная мера позволит сократить количество лиц, отвечающих за безопасность. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Чем у тебя больше проверок, экспертиз, тем больше ты становишься не застрахованным, а наоборот. Потому что, когда больше ответственных, ответственность размывается. Мы живем в ситуации избыточных нормативов, избыточных проверок и проверяющих. Но, тем не менее, получаем такие ситуации. Может воспользоваться случаем и подход поменять

— Сергей Кузнецов.

Он добавил, что необходимо гарантировать безопасность учреждений не количеством проверок, а авторитетом ответственного за это лица. Частотность подобных мероприятий не создает уверенность в эффективности системы.