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Главный архитектор Москвы предложил изменить организацию проверок в торговых центрах
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Главный архитектор Москвы предложил изменить организацию проверок в торговых центрах 

360tv.ru 1 час назад
Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, заявил, что необходимо снизить количество проверок и экспертиз в торговых центрах. Подобная мера позволит сократить количество лиц, отвечающих за безопасность. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Чем у тебя больше проверок, экспертиз, тем больше ты становишься не застрахованным, а наоборот. Потому что, когда больше ответственных, ответственность размывается. Мы живем в ситуации избыточных нормативов, избыточных проверок и проверяющих. Но, тем не менее, получаем такие ситуации. Может воспользоваться случаем и подход поменять
— Сергей Кузнецов.
Он добавил, что необходимо гарантировать безопасность учреждений не количеством проверок, а авторитетом ответственного за это лица. Частотность подобных мероприятий не создает уверенность в эффективности системы.
Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ «Зимняя вишня» — короткое замыкание.
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