Главный архитектор Москвы: Мода на торговые центры пройдет, как и на рынки

Поясняя свою позицию, Сергей Кузнецов ответил на ряд вопросов корреспондента «РГ».

Сергей Олегович, торговых центров в столице, как и целом по стране, понастроено много. И они продолжают расти. И вдруг вы говорите о том, что они вообще должны уйти как явление…

Сергей Кузнецов: Говорю не первый раз и могу повторить еще. Функция, которую они выполняют, устаревшая и не полезна для любого города. Я не имею в виду специализированные торговые центры вроде IKEA , где просто много хороших дешевых товаров. К тому же там можно не волноваться о том, что вам что-то вдруг упадет на голову — хорошо обученный персонал просто не допустит этого. Говорю о торговых центрах, которые часами занимают у людей свободное время, открывая в своих стенах кинотеатры, рестораны, разные аттракционы и так далее.

Во-первых, притягивая большое количество транспорта к себе, они осложняют транспортную ситуацию на дорогах. Во-вторых, убивают вокруг малую торговлю в шаговой доступности от дома, тот же общепит, бытовые услуги и другой бизнес, которому конкурировать с такими китами просто не под силу. В третьих, они не украшают города — у построенных без окон этих махин одна цель — чтобы люди как можно дольше блуждали по их этажам и проводили там как можно больше времени.

Сама идея торговых центров, соответствующая парадигме потребительского общества, довольно порочна, а стремление добиться больших людских потоков часто противоречит нормам безопасности и требованиям в части эвакуации.

У сторонников торговых центров другое мнение. Для России , где девять месяцев в году зима, они создают комфортную среду, где семья в полном составе может, например, провести целый выходной день. Родители находятся там вместе с детьми, при этом каждому находится дело по душе…

Сергей Кузнецов: Семейная идиллия, которую вы рисуете — фальшивка. В большинстве ТЦ взрослые и дети отделены друг от друга. Дети — в детских комнатах, в которые родители сдают их, чтобы никто не мешал им заниматься шоппингом.

Ну, хорошо, а какая альтернатива для семейного отдыха, скажем, в той же Москве

Сергей Кузнецов: Могу назвать огромное количество вариантов. Например, почему бы не пойти с ребенком в Пушкинский музей? И посмотреть есть что, и регулярно проводится для детей и взрослых акция «Рисуем вместе». Или на ВДНХ, Политехнический музей, где тоже можно прекрасно отдохнуть, развлечься и многому научиться — лепить, ухаживать за животными, делать подарки близким своими руками и т.д. Ну, а зимой, конечно, на каток — кататься тоже надо уметь, и для здоровья полезно.

У вас четверо детей. Вы куда с ними ходите?

Сергей Кузнецов: Программа у нас бывает обширная. Но уж точно, что в ней нет ни одного торгового центра.

Недавно, например, смотрели Снежное шоу Славы Полунина. Ходили на спектакль «Синяя птица» в Театр наций. Ездили в стрелковый тир пострелять — мальчикам это важно, почувствовать себя мужчиной. Занимаемся и другими видами спорта. А еще рисуем все вместе, занимаемся музыкой…

Вы высказали надежду, что со временем мода на торговые центры пройдет. Почему вы так думаете?

Сергей Кузнецов: Просто я верю, что добро победит зло. Люди все активнее занимаются здоровым образом жизни. Правительство Москвы и мэр города Сергей Собянин многое делают, чтобы создать для этого в городе максимально благоприятные условия. Высаживают новые парки и обновляют старые, благоустраивают дворы жилых домов, увеличивают количество и улучшая качество спортплощадок и спорткомплексов.

И люди со временем сами поймут, что такое хорошо, и что такое плохо.

Но пока-то торговые центры есть! Что с ними делать? Какими они должны быть?

Сергей Кузнецов: Вопрос, который в эти горькие дни после трагедии в Кемерово звучит чаще всего. Но я не волшебник и не могу дать однозначного рецепта. Торговые центры такие, какие они есть. Вряд ли что-то можно в корне изменить увеличением проверок и ужесточением нормативов. Видимо, надо искать режим ответственности людей, которые отвечают за эти центры. Вот если человек, владеющий этим ТЦ, ответит за случившееся крушением всей своей карьеры…

Крупные мировые компании научились уже беречь свою репутацию. Они знают, что удар по ней скажется потерей миллионов рублей прибыли. Давайте у них учиться этому — умению дорожить своей репутацией.