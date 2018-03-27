Ещё
Пенсионеров Ховрина приглашают на бесплатные занятия по зумбе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионеров Ховрина приглашают на бесплатные занятия по зумбе 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Бесплатные занятия для пенсионеров по зумбе стартовали в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино». Как отметили в ТЦСО, танцевальную фитнес-программу на основе популярных латиноамериканских ритмов адаптировали для людей старшего поколения.
— Все хореографические движения в программе абсолютно просты и понятны. Во время занятий вы проработаете все проблемные зоны: живот, бедра, ягодицы, в том числе, задействовав самые глубокие мышцы, — отметили в центре.
Как подчеркнули в ТСЦО, занятия по зумбе организованы в рамках программы «Активное долголетие», поэтому желающим присоединиться необходимо заранее прийти в центр по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1 с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. Занятия проходят в утреннее время: по вторникам и средам они начинаются в 9.30 и 10.30, а по субботам в 9.30, 10.30,11.30 и 12.30. (то)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Викторину, игры, мастер-класс и показ мультфильма о воде устроят в библиотеке на Фестивальной Детскую площадку привели в порядок на Зеленоградской Освещение восстановили на участке дороги по улице Лавочкина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще три страны вышлют российских дипломатов219
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово167
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову261
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным26
Путин произвел перестановки в МИД79
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение