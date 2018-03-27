Пенсионеров Ховрина приглашают на бесплатные занятия по зумбе

Бесплатные занятия для пенсионеров по зумбе стартовали в территориальном центре социального обслуживания «Ховрино». Как отметили в ТЦСО, танцевальную фитнес-программу на основе популярных латиноамериканских ритмов адаптировали для людей старшего поколения.

— Все хореографические движения в программе абсолютно просты и понятны. Во время занятий вы проработаете все проблемные зоны: живот, бедра, ягодицы, в том числе, задействовав самые глубокие мышцы, — отметили в центре.

Как подчеркнули в ТСЦО, занятия по зумбе организованы в рамках программы «Активное долголетие», поэтому желающим присоединиться необходимо заранее прийти в центр по адресу: ул. Флотская, д. 15, корп. 1 с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. Занятия проходят в утреннее время: по вторникам и средам они начинаются в 9.30 и 10.30, а по субботам в 9.30, 10.30,11.30 и 12.30. (то)