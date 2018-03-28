В Перми изменены правила размещения НТО

Установлен запрет на размещение НТО и нестационарных объектов по оказанию услуг в определенных местах. Это придомовые территории, детские и спортплощадки, площадки для отдыха, стоянки, полосы отвода автодорог. При размещении НТО можно опираться исключительно на утвержденную схему размещения НТО, требования строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

Для центрального планировочного района Перми эти требования вступают в силу с 1 июня текущего года, для остальной части города — с 1 января 2019 года.

Также изменения правил касаются внешнего вида устанавливаемых объектов — они должны иметь дизайн, соответствующий единым требованиям.