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В Перми изменены правила размещения НТО
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В Перми изменены правила размещения НТО 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Установлен запрет на размещение НТО и нестационарных объектов по оказанию услуг в определенных местах. Это придомовые территории, детские и спортплощадки, площадки для отдыха, стоянки, полосы отвода автодорог. При размещении НТО можно опираться исключительно на утвержденную схему размещения НТО, требования строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
Для центрального планировочного района Перми эти требования вступают в силу с 1 июня текущего года, для остальной части города — с 1 января 2019 года.
Также изменения правил касаются внешнего вида устанавливаемых объектов — они должны иметь дизайн, соответствующий единым требованиям.
Фото: «ФедералПресс»/Евгений Поторочин
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