12 уголовных дел по фактам обмана дольщиков расследуется в Нижегородской области

Соблюдение прав участников долевого строительства является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Нижегородской области . В настоящее время правоохранительными органами региона расследуется 12 уголовных дел, связанных с обманом участников долевого строительства, сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Олег Купцов на пресс-конференции 27 марта.

По его словам, по каждому делу пострадало большое число человек — порядка 300–400 жителей, которые вложили средства в строительство домов. «Проблема не брошена, обманутые дольщики находятся в поле зрения. Мы все заинтересованы, чтобы социальная напряженность, связанная с этим вопросом, была снята», — заявил Купцов.

«Ситуация с обманутыми дольщиками меняется. Может, не так динамично, как хотелось бы, но надо понимать, что достройка таких домов сопряжена с рядом вопросов, которые нужно решить. За прошлый год введено в эксплуатацию пять домов, которые находились в списке проблемных. Некоторые из них прибывали в данном списке свыше пяти лет», — пояснил начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Дмитрий Трусов

Напомним, 14 домов-долгостроев осталось в Нижнем Новгороде.