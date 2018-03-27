Где горожане могут получить персональные рекомендации по профосмотру

На информационном портале «Навигатор московского здравоохранения» запущен новый сервис.

Доступ в навигатор открыт на сайте столичного Департамента здравоохранения по адресу: navigator.mosgorzdrav.ru. Во вкладке «Диспансеризация» достаточно указать пол и год рождения, и появятся персональные рекомендации по прохождению первого этапа программы диспансеризации. К примеру, москвичам, родившимся в 1987 году, нужны консультация врача-терапевта или врача общей практики, сдача клинического анализа крови, определение уровня глюкозы и холестерина. Горожанам 1982 года рождения советуют сделать флюорографию и кардиограмму.

Диспансеризация является бесплатной услугой. По правилам пройти ее полностью могут москвичи старше 21 года, один раз в три года.

Адреса ближайших к дому поликлиник, больниц, где можно пройти обследование, также найдутся в «Навигаторе московского здравоохранения». Достаточно указать место проживания. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.