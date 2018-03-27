В апреле зеленоградские участковые отчитаются перед жителями

В период с 1 апреля по 1 мая во всех районах Зеленограда состоятся отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением по итогам работы за 2017 год. Об этом рассказали в пресс-группе УВД по Зеленоградскому округу.

В ходе встреч, которые пройдут во дворах жилых домов, участковые проинформируют жителей об оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе с заявлениями граждан, о принимаемых мерах по сообщениям о преступлениях и происшествиях.

Участковые уполномоченные полиции Зеленоградского округа объяснят гражданам, как не стать жертвой мошенников, как уберечь свое имущество от незаконных посягательств и ответят на их вопросы.

Информация о месте и времени проведения отчетов участковых уполномоченных полиции будет размещена в подъездах жилых домов за 10 дней до начала мероприятий.