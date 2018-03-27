Ещё
Открытое молодежное правительство: «Новые назначения в правительственной сфере помогут молодежи»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открытое молодежное правительство: «Новые назначения в правительственной сфере помогут молодежи» 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
По их словам, кадровые перестановки в региональном правительстве имеют серьезное значение с политической точки зрения, они должны найти отражение в работе правительства.
«Сейчас практически любые кадровые решения жители республики воспримут с удовлетворением. В обществе крепнет запрос на обновление и появление новых лиц, в правительстве этому запросу соответствуют», — отмечает председатель Открытого молодежного правительства Республики Дагестан Султан Абдуралимов.
Первый заместитель председателя Открытого молодежного правительства Наида Багандова считает, что новые назначения и нововведения в правительственной сфере должны способствовать работе молодежного правительства.
«Наша работа заключена в том, чтобы улучшать жизнь молодого поколения, очень хочется надеяться, что новые министры будут идти на контакт, будут активно с нами сотрудничать, поддерживать все наши мероприятия, которые мы организовываем и, естественно, делиться своими планами, в которых мы также сможем помочь в организации и принять участие», — делится мнением Наида Багандова.
Mirmol.ru: последние новости
«Управляемость, компактность и мобильность». Эксперт о новой структуре правительства Дагестана Министром сельхозпрода Дагестана назначен Абдулмуслим Абдулмуслимов Прокуратура Дагестана обязала Хунзахский район решить проблему с некачественной водой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще три страны вышлют российских дипломатов219
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово167
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову261
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным26
Путин произвел перестановки в МИД79
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение