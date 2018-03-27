Открытое молодежное правительство: «Новые назначения в правительственной сфере помогут молодежи»

По их словам, кадровые перестановки в региональном правительстве имеют серьезное значение с политической точки зрения, они должны найти отражение в работе правительства.

«Сейчас практически любые кадровые решения жители республики воспримут с удовлетворением. В обществе крепнет запрос на обновление и появление новых лиц, в правительстве этому запросу соответствуют», — отмечает председатель Открытого молодежного правительства Республики Дагестан Султан Абдуралимов.

Первый заместитель председателя Открытого молодежного правительства Наида Багандова считает, что новые назначения и нововведения в правительственной сфере должны способствовать работе молодежного правительства.

«Наша работа заключена в том, чтобы улучшать жизнь молодого поколения, очень хочется надеяться, что новые министры будут идти на контакт, будут активно с нами сотрудничать, поддерживать все наши мероприятия, которые мы организовываем и, естественно, делиться своими планами, в которых мы также сможем помочь в организации и принять участие», — делится мнением Наида Багандова.