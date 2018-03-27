«Облкоммунэнерго» займется благоустройством Кировграда

«Облкоммунэнерго» вошло в состав Общественной комиссии по благоустройству в Кировграде

«Облкоммунэнерго» вошло в состав Общественной комиссии по формированию комфортной городской среды Кировградского городского округа Свердловской области . На этой территории предприятие — через свою дочернюю структуру ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» — занимается тепло— и водоснабжением, а также водоотведением. Представлять ресурсника в составе Комиссии будет заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков

Сегодня в администрации муниципалитета прошло очередное заседание Общественной комиссии. Одним из пунктов повестки участники — а это представители администрации города, депутаты гордумы, главы поселковых администраций, общественники, руководители УК и журналисты — обсудили реализацию на территории округа концессионных соглашений в тепловом и водном комплексах.

— Кировградский городской округ очень непростая и важная для нас территория, поэтому я очень рад возможности сотрудничать в рамках такой Общественной комиссии. Я хочу сказать, что с 1 апреля прямые поставки тепловой энергии, воды, а также услуги водоотведения на территории округа будет осуществлять наше дочернее предприятие — «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК). Именно с ней заключены концессионные соглашения правительством Свердловской области в части эксплуатации и реконструкции принадлежащего ему имущества. Для потребителей это ничего не меняет — оплата останется прежней, договоры перезаключать не нужно. А вот сети и другие объекты коммунального хозяйства ждет масштабная реконструкция — суммарно в развитие инфраструктуры будет вложено почти два миллиарда рублей. Всего в концессионные соглашения по Кировграду вошли 617 объектов: 283 в тепловом дивизионе, 334 — вода и водоотведение. Составлены подробные планы работ, они начнутся уже весной, после завершения отопительного сезона, — рассказал корреспонденту ИА «Уральский меридиан» Евгений Волков.

Так, в плане работ по реализации концессионных соглашений в комплексе водоснабжения и водоотведения значатся модернизация канализационных насосных станций — причем не только в самом Кировграде, но и в прилегающих поселках Лёвиха и Нейво-Рудянка, будут реконструированы насосные группы водозаборов, построен контактный резервуар на очистных сооружениях в поселке Карпушиха. В тепловом дивизионе в 2018 году специалисты «Объединенной теплоснабжающей компании» установят блочные теплопункты в поселке Нейво-Рудянка и в Кировграде, кроме того на территории городского округа запланирована масштабная ремонтная кампания — капитальные ремонты сетей с преимущественной заменой ветхих участков начнутся уже в мае.