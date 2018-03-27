Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 28 марта 2018 года 

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Микки Рурк приударил за актрисой Яной Кошкиной
Екатерина Стриженова скоро станет бабушкой
Ведущий «Брэйн-ринга» и магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов объяснил, почему считает популярность недостатком своей профессии
Любовницы знаменитых актеров взбудоражили общественность сенсационными признаниями
Маленькие наследники звездных семей вышли на подиум
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