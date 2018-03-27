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Волочкова помолилась в церкви за погибших на пожаре и успела опозориться
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Волочкова помолилась в церкви за погибших на пожаре и успела опозориться 

РИА «ВистаНьюс» 9 часов назад
Звезда российского балета Анастасия Волочкова посетила церковь, где помолилась за всех погибших детей на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Но даже в таком священном месте танцовщица смогла опозориться.
Анастасия Волочкова на своей персональной странице в социальной сети опубликовала фотоснимки, на которых показано, как она посетила церковь 27 марта. Актриса пришла туда помолиться за упокой души всех погибших детей в Кемерово 25 марта. Также женщина поставила свечку, но, как оказалось, не в то место, где православные это делают.
Вероятно Анастасия просто не осведомлена о таких тонкостях церковной атрибутики. Пользователи отреагировали на такой казусный момент неординарно, многие начали критиковать Волочкову. Хотя другая категория фанатов поблагодарила танцовщицу за то, что она помолилась за упокой душ трагически погибших детей в огне.
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