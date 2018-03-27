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Маргарита Симоньян начала форум Synergy Women с минуты молчания
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Маргарита Симоньян начала форум Synergy Women с минуты молчания 

Говорит Москва 1 час назад
На форуме выступают женщины-лидеры из разных сфер. Среди спикеров, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, актриса Ингеборга Дапкунайте, общественный деятель Ирина Хакамада и другие.
Ранее Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерове. Завтра во всей стране будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы и мероприятия, сообщает пресс-служба Кремля.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов.
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