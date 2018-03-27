Маргарита Симоньян начала форум Synergy Women с минуты молчания

В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов.