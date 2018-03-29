Страны Запада пожаловались на давление по российским дипломатам

Представители некоторых дипломатических миссий западных стран пожаловались на давление по вопросу высылки российских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.

"Кто-то нам звонил и говорил сначала одну цифру, а потом приходили списки с другими цифрами. Сначала нам говорили об одних причинах высылки, потому нам говорили о других. Это говорит о том, что на них оказывается колоссальное давление. И ряд представителей из дипломатического корпуса говорили об этом нам прямо", — сказала Захарова.