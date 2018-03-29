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Страны Запада пожаловались на давление по российским дипломатам
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Страны Запада пожаловались на давление по российским дипломатам 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Представители некоторых дипломатических миссий западных стран пожаловались на давление по вопросу высылки российских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.
"Кто-то нам звонил и говорил сначала одну цифру, а потом приходили списки с другими цифрами. Сначала нам говорили об одних причинах высылки, потому нам говорили о других. Это говорит о том, что на них оказывается колоссальное давление. И ряд представителей из дипломатического корпуса говорили об этом нам прямо", — сказала Захарова.
В понедельник, 26 марта, сразу 24 европейские страны, а также США и Канада заявили о выдворении в общей сложности более 100 российских дипломатов. На такой шаг западные страны пошли из-за отравления в Лондоне бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
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