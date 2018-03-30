Обзор инопрессы: Запад реагирует на перекрестное выдворение дипломатов 

Западных послов массово вызвали в российский МИД. Глав диппредставительств тех стран, которые присоединились к выдворению российских дипломатов, пригласили в Министерство иностранных дел России. Послам будут вручены ноты протеста и объявлены ответные меры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское министерство. Известно, что МИД уже посетили дипломаты из Германии и Великобритании.
Перекрестное выдворение дипломатов — на первых полосах международных изданий. Пресса анализирует последствия российского ответа для западных разведок, сравнивает консульства в Сиэтле и Санкт-Петербурге и отмечает в Германии растущее недовольство бездоказательными санкциями.
«Пока на Капитолийском холме и в Белом доме открывают шампанское, из штаб-квартир американских спецслужб слышны только стоны», — пишут в авторской статье для CNN два экс-сотрудника ФБР и ЦРУ. По их мнению, хотя массовое выдворение дипломатов было эффектным, для западной разведки это только новая головная боль. В статье объясняется, что в отличие от преступников, которых нужно задержать и обезвредить, раскрытых шпионов куда лучше «вести» и наблюдать за их активностью.
Теперь же, когда Москва пришлет на замену новых дипломатов, спецслужбам США придется работать с чистого листа. Экс-разведчики приводят английскую пословицу: «Лучше тот дьявол, которого знаешь в лицо». Авторы колонки для CNN добавляют, что ответные меры Москвы значительно усложнят работу западных спецслужб в России, которая и без того считается территорией, сложной с точки зрения разведдеятельности.
Bloomberg пишет, что российский ответ подчеркивает напряженность между Москвой и Вашингтоном, однако его симметричность также указывает на нежелание Кремля идти на повышение ставок и эскалацию. При этом агентство приводит заявление Госдепартамента США, где считают, что Россия не имела права даже на зеркальный ответ, поскольку, по мнению Запада, Москву наказали за дело. Bloomberg отмечает, что в Вашингтоне не исключили дополнительных мер в отношении России.
C подходом агентства не согласились эксперты Washington Post. По мнению одного из собеседников издания, ответ Москвы стал «малой эскалацией». «60 дипломатов это „глаз за глаз“, но закрытие консульства в Санкт-Петербурге асимметрично; должно было быть закрыто консульство во Владивостоке», — приводит цитату газета. При этом другой эксперт заявил Washington Post, что меры все же симметричные: он ожидал, что Москва закроет сразу два консульства.
Наконец, The Guardian обращает внимание на растущий раскол в правящей коалиции Германии из-за решения Меркель поддержать выдворение российских дипломатов. Газета приводит комментарий замглавы СДПГ Ральфа Стегнера, который раскритиковал британскую акцию в беседе с Suddeutsche Zeitung. По мнению политика, эскалация может серьезно навредить Германии, а косвенных улик и подозрений недостаточно для введения санкций. Один из лидеров cоциал-демократов призвал Великобританию предоставить конкретные доказательства.