Дело Скрипалей: солидарный демарш Запада. Что дальше?

Канада, Массовая высылка российских дипломатов западными странами — это кризис, какого еще не было. Двадцать с лишним европейских стран, США Австралия , свыше ста дипломатов, плюс члены семей.

По отдельности бывало и раньше: и Рейган высылал, и Тэтчер. Миттеран в 1983 году выставил сразу 47 российских представителей. Россия с ее размахом, кажется, все же на первом месте: только в прошлом году от США потребовали убрать 755 американских дипломатов в ответ на санкции.

Сейчас будет ответ Москвы . Среди множества вопросов вокруг нынешнего кризиса один из главных — а что дальше, каких еще шагов можно ждать от Англии , Запада, ЕС НАТО , США? Это, разумеется, не «истерика», как отмахиваются некоторые комментаторы. Дело-то серьезное.

Некоторые специалисты считают, что арсенал возможных санкций практически исчерпан. Среди них, например, бывший британский посол в России Тони Брентон . Это ему в свое время досталось от чересчур резвых активистов группы «Наши». Корреспондент ВВС по Европе Кевин Коннолли , работавший долгое время и в Москве, на днях уверенно предсказывает, что симметричные высылки по принципу «так за так» должны скоро сойти на нет. Все понимают, что это должно остановиться, говорит он. Немало российских экспертов, которые также сомневаются, что возможна дальнейшая эскалация — политическая, экономическая или даже военная. Впрочем, к сожалению, это не совсем так или даже вовсе не так.

Давайте посмотрим. В дипломатическом арсенале кроме высылок «незадекларированных» шпионов и закрытия представительств есть еще более серьезные шаги. Например, отзыв послов. Такой шаг согласно протоколу демонстрирует крайнюю степень недовольства. Обычно он сопровождается смягчающей оговоркой «для консультаций». Реже прямым указанием на причину — в связи с таким-то инцидентом ЕС отозвал своего посла в Москве. Других таких шагов со стороны отдельных стран, включая и Англию, пока не было. Не отзывает и Москва своего посла в Лондоне. Следующий, еще более серьезный шаг на уровне дипломатии, — высылка посла, объявление главы дипломатического представительства в своей стране персоной нон-грата. Такие прецеденты были, в том числе уже и в XXI веке. Пока до этого тоже не дошло.

Посмотрим теперь на финансово-экономическую сферу. Деньги в широком смысле — одно из самых уязвимых мест для России. Санкции, введенные в связи с украинскими событиями, продолжают действовать. Но российские компании по-прежнему имеют возможность тем или иным образом оперировать в лондонском Сити, включая и биржу, — важнейший источник кредитов, капиталов, необходимых для нормального функционирования кровеносной системы национальной экономики.

Дальнейшее ограничение доступа на лондонскую и другие международные биржи также остается в арсенале возможных мер, даже при том, что это нанесло бы ущерб и самим западным экономикам. В финансово-экономической области остается еще и такое совсем уж «ядерное оружие», как отключение от мировой платежной системы SWIFT, что означало бы полный паралич. В недавней американо-иранской конфронтации Тегеран висел на волоске от этой меры. Тогда, и не без участия Москвы, некий прорыв все же был найден.

Наконец, дальнейшие военные и, назовем их так, гибридные меры. Демонстративное усиление военного присутствия НАТО ближе к границам России также возможно. Оно, собственно уже произошло и никак нельзя исключить дальнейшего. Что касается «гибридных» ответов Запада, тут говорить сложнее. В прессе появились сообщения, что рассматривается вероятность некой кибератаки на Россию. Скажем, наподобие того, что случилось в Эстонии в 2007 году. По тому, что я слышу и читаю, оценка может быть как у товарища Сухова: «Это вряд ли». Не только потому, что это означало бы неприемлемую эскалацию конфликтной, но пока более или менее контролируемой ситуации, но еще и раскрытие технологических, даже инфраструктурных возможностей Запада.

«Гибридный ответ» можно ожидать совсем на другом, асимметричном направлении. Например, на направлении «мягкой силы». Представительства Британского совета в России закрыть можно, но интернет и телевизоры, Skype и другие всякие сети-чаты все равно останутся, с фильмами, клипами и демотиваторами. Во времена благословенной перестройки и гласности сколько интеллектуальных сил было потрачено, копий сломано и перьев затуплено, чтобы преодолеть так называемый образ врага, причем с обеих сторон. Даже Терминатора Шварценеггера в Голливуде переодели в мундир русского милиционера и отправили гоняться — вместе с американским полисменом — за нашими мафиози в США. Теперь же снова откатились.

В нашумевшем англо-американском триллере «Макмафия» в начале этого года выведено криминальное сообщество, включающее русских финансистов, чекистов и мафиози с их киллерами, которые свободно действуют по всему миру. На «Макмафию», художественный фильм-сериал, теперь ссылаются чуть ли не как на документальное свидетельство. Правда, он и в самом деле основан на большой книге-расследовании эксперта по международной организованной преступности Миши Гленни.

Сейчас на американском и британском телевидении идет седьмой сезон мегасериала Homeland (на русский переводят по-разному, но просится полувоенное «За Родину!»). В первых сезонах речь шла о героической борьбе американских разведчиков с исламистским терроризмом, об Иране , об Афганистане Пакистане , о проникновении террористов в Германию вместе с беженцами. В последнем же сезоне отважные ЦРУшники разоблачают сеть русских шпионов уже на территории США, где они предпринимают «активные меры» против самого президента-женщины. Причем главным русским «плохишом» оказывается тот же суперагент, который придумал «распятого мальчика» в украинском конфликте (кто еще не смотрел — извините за спойлер)!

Скажут, подумаешь — голливудские выдумки. А подумать стоит. Когда, в связи с делом Скрипалей, спрашивают, а где доказательства, их же так и нет? Или нет, или они по определенным соображениям не обнародованы, но то, что мягкий «гибридный ответ» оказывается важным фактором в принятии решений — с этим трудно спорить. Фон создан. В нынешних заявлениях британских деятелей, руководителей ЕС, НАТО, США, да и Австралии, только что присоединившейся к солидарной акции против России, слышно одно общее — подверстка событий последних 10-15 лет в некий паттерн — последовательность, парадигму враждебного, агрессивного поведения. Перечисляют Эстонию, Грузию Украину , плюсуют Литвиненко, Лесина, малазийский Boeing и многое другое. Получается угрожающе, а инцидент в Солсбери — вроде последней красной черты.

У России не так уж мало пространства для адекватного ответа, для поступательной деэскалации конфликта, как может показаться. В ближайшие дни, скорее всего, это пространство обозначится яснее и тогда об этом еще придется поговорить. Пока самое важное — чтобы диалог не прерывался.