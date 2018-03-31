Что дальше после выдворения дипломатов? 

Польша находится рядом с Россией, хотя в последние два года польское руководство действует так, будто оно забыло об этом факте. Сейчас Запад вступил в очередную фазу обострения отношений с этим самым большим государством мира. Но знает ли он, что будет после выдворения дипломатов?
Реакция на отравление Сергея Скрипаля и его дочери вызывает смешанные чувства. 28 государств, которые выдворили 122 дипломатов — это больше, чем можно было ожидать, однако, Европейскому Союзу не удалось сохранить единства, которое должно быть в его случае очевидной вещью. Дисциплину нарушили, в частности, Словакия, Австрия и Болгария. Из стран НАТО проявлять солидарность отказалась Турция, занимающая в альянсе второе место по потенциалу армии.
Вместе, но врозь
В Москве наверняка заметили, что во многих странах (в первую очередь в Италии и Германии) акция по высылке дипломатов спровоцировала широкую дискуссию в политических кругах. Наш западный сосед проявил лояльность в отношении Великобритании только благодаря упорству Ангелы Меркель. Многие влиятельные представители Социал-демократической партии Германии во главе с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером относятся к вводимым против России санкциям отрицательно. Решительно против ограничительных мер выступают также Левая партия, Свободная демократическая партия и «Альтернатива для Германии». Поддерживают санкции только «Зеленые». А к тому, что любая критика действий Москвы не нравится немецким предпринимательским кругам, мы уже давно привыкли.
Что будет после высылки дипломатов?
Масштаб реакции Запада удивил западных комментаторов, в частности, по вышеизложенным причинам. Маркус Венер (Markus Wehner) выдвигает в газете «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» тезис, что это был ответ не столько на отравление Скрипаля, сколько на целый ряд действий России. Захват Крыма, вторжение на Украину, уничтожение пассажирского самолета MH17, убийство оппозиционера Бориса Немцова, жестокая операция в Сирии, поддержка допинга на государственном уровне, вмешательство в ход референдума по поводу Брексита и в американские выборы — это только самые важные пункты, но Россия нарушает принципы международного права практически ежедневно.
На таком фоне реакция Запада выглядит даже излишне мягкой. Между тем Великобритания довольна: ослабленная Брекситом и скомпрометировавшая себя на переговорах с ЕС страна смогла, наконец, добиться какого-то международного успеха. Но что дальше?— задается совершенно справедливым вопросом Марк Галеотти (Mark Galeotti) на страницах «Форин Полиси». Он, как и Маркус Венер, отмечает, что выдворение дипломатов — это лишь символический жест.
Дипломаты уезжают, олигархи остаются
По-настоящему болезненным может стать для России только удар по карману, а самыми большими возможностями в этой сфере располагает как раз Великобритания. Лондонград, как называют его россияне, буквально набит добытыми нечестным путем российскими богатствами. Позволяя россиянам отмывать деньги, украденные у собственного народа, Запад позволяет себя развращать, а одновременно подрывает престиж Великобритании и ЕС в глазах Москвы и всего мира.
Солидарная реакция Запада показывает, что если Лондон решит нанести удар по российским олигархам, находящимся на британской территории, он сможет рассчитывать на лояльность союзников. Преследовать россиян в одной Великобритании бессмысленно, ведь тогда они смогут переехать во Франкфурт или Роттердам. В последнее время Путин, правда, пытается вернуть российские капиталы на родину, однако, их отток продолжается. Уменьшился лишь масштаб явления: если в 2014 году из России ушло 154 миллиарда долларов, то в 2017 «всего» 31 миллиард.
Однако ни Путин, ни кто-то еще не воспримет эти санкции всерьез, если мы не решим осложнить жизнь российским властям и российскому режиму. У Запада есть в руках все козыри: он может перестать покупать российские облигации, отключить Россию от международных платежных систем и ограничить энергетическое сотрудничество, благодаря которому Москва зарабатывает очки и деньги. Сейчас западное сообщество сделало сильный шаг, вопрос только в том, знает ли оно, что делать дальше.
Начало постпутинской эпохи
На смену власти в России надежд нет. Путин все еще может рассчитывать на сильную поддержу народа. Достаточно сказать, что 50% российских школьников говорят, что в будущем они хотели бы стать чиновниками или сотрудниками спецслужб.
Прекрасно информированные эксперты Иван Крастев и Глеб Павловский, подводя итоги выборов, выдвигают тезис, что нынешний лидер стал кем-то большим, чем просто главой государства, и в этом смысле в России начинается постпутинская эпоха. Президент осознает свою историческую роль и готовит преемников — целое «поколение Путина».
Запад продолжает верить, что после Путина может наступить «антипутинская» эпоха, однако, сегодня такой сценарий невозможен. После Путина начнется эра культивирования его наследия и продолжения заданного им курса. Это не будет иметь ничего общего с теми целями, которые ставят перед собой западные политики, стремящиеся обычно модернизировать государство или его экономику. В России мыслят иными категориями. Если бы дело обстояло иначе, нефтедоллары тратили бы там на реформы, а не на армию, которой достается сейчас пятая часть российского бюджета.
Россия делает ставку на искусственный интеллект и Китай
Концепция Путина, как полагают Крастев и Павловский, опирается, в частности, на веру в исходящую от Запада угрозу в связи с которой Россию необходимо превратить в «страну-крепость». При этом «гибридную войну» собственного изобретения Москва считает имитацией стратегии западных стран, которые не отказываются от попыток принести демократию в российскую сферу влияния.
Все это не означает, что россияне отказались от любых реформ. Они делают ставку на современные технологии, но понимают, что не смогут изобрести свой «Фейсбук» или портал «Алибаба», а поэтому хотят опередить Запад в технологиях, связанных с искусственным интеллектом. Это нравится как либералам, так и военным. Кроме того, Москва надеется на сотрудничество с Китаем, стремясь создать с этой страной подобие союза Франции и Германии, в котором российский военный и дипломатический потенциал будет дополнен экономическим потенциалом Пекина. Количество экономических и дипломатических инициатив двух этих государств показывает, что в таком альянсе заинтересованы обе стороны.
Все говорит о том, что Россия не откажется от своей враждебной политики в отношении Запада. Если Польша хочет гарантировать себе безопасность, ей следует в первую очередь возлагать надежды не на зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот» (в конфронтации между Москвой и Западом существенной роли они играть не будут), а на лояльность союзников. Однако польское государство под руководством Ярослава Качиньского (Jarosław Kaczyński) зарекомендовало себя на Западе как самый нелояльный член европейского сообщества.