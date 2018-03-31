Что дальше после выдворения дипломатов?

Польша находится рядом с Россией , хотя в последние два года польское руководство действует так, будто оно забыло об этом факте. Сейчас Запад вступил в очередную фазу обострения отношений с этим самым большим государством мира. Но знает ли он, что будет после выдворения дипломатов?

Вместе, но врозь

Москве наверняка заметили, что во многих странах (в первую очередь в Италии и Германии) акция по высылке дипломатов спровоцировала широкую дискуссию в политических кругах. Наш западный сосед проявил лояльность в отношении Великобритании только благодаря упорству Ангелы Меркель. Многие влиятельные представители Социал-демократической партии Германии во главе с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером относятся к вводимым против России санкциям отрицательно. Решительно против ограничительных мер выступают также Левая партия, Свободная демократическая партия и «Альтернатива для Германии». Поддерживают санкции только «Зеленые». А к тому, что любая критика действий Москвы не нравится немецким предпринимательским кругам, мы уже давно привыкли.

Что будет после высылки дипломатов?

Масштаб реакции Запада удивил западных комментаторов, в частности, по вышеизложенным причинам. Маркус Венер (Markus Wehner) выдвигает в газете «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» тезис, что это был ответ не столько на отравление Скрипаля, сколько на целый ряд действий России. Захват Крыма , вторжение на Украину , уничтожение пассажирского самолета MH17, убийство оппозиционера Бориса Немцова , жестокая операция в Сирии , поддержка допинга на государственном уровне, вмешательство в ход референдума по поводу Брексита и в американские выборы — это только самые важные пункты, но Россия нарушает принципы международного права практически ежедневно.

На таком фоне реакция Запада выглядит даже излишне мягкой. Между тем Великобритания довольна: ослабленная Брекситом и скомпрометировавшая себя на переговорах с ЕС страна смогла, наконец, добиться какого-то международного успеха. Но что дальше?— задается совершенно справедливым вопросом Марк Галеотти (Mark Galeotti) на страницах «Форин Полиси». Он, как и Маркус Венер, отмечает, что выдворение дипломатов — это лишь символический жест.

Дипломаты уезжают, олигархи остаются

По-настоящему болезненным может стать для России только удар по карману, а самыми большими возможностями в этой сфере располагает как раз Великобритания. Лондонград, как называют его россияне, буквально набит добытыми нечестным путем российскими богатствами. Позволяя россиянам отмывать деньги, украденные у собственного народа, Запад позволяет себя развращать, а одновременно подрывает престиж Великобритании и ЕС в глазах Москвы и всего мира.

Солидарная реакция Запада показывает, что если Лондон решит нанести удар по российским олигархам, находящимся на британской территории, он сможет рассчитывать на лояльность союзников. Преследовать россиян в одной Великобритании бессмысленно, ведь тогда они смогут переехать во Франкфурт или Роттердам . В последнее время Путин, правда, пытается вернуть российские капиталы на родину, однако, их отток продолжается. Уменьшился лишь масштаб явления: если в 2014 году из России ушло 154 миллиарда долларов, то в 2017 «всего» 31 миллиард.

Однако ни Путин, ни кто-то еще не воспримет эти санкции всерьез, если мы не решим осложнить жизнь российским властям и российскому режиму. У Запада есть в руках все козыри: он может перестать покупать российские облигации, отключить Россию от международных платежных систем и ограничить энергетическое сотрудничество, благодаря которому Москва зарабатывает очки и деньги. Сейчас западное сообщество сделало сильный шаг, вопрос только в том, знает ли оно, что делать дальше.

Начало постпутинской эпохи

На смену власти в России надежд нет. Путин все еще может рассчитывать на сильную поддержу народа. Достаточно сказать, что 50% российских школьников говорят, что в будущем они хотели бы стать чиновниками или сотрудниками спецслужб.

Прекрасно информированные эксперты Иван Крастев Глеб Павловский , подводя итоги выборов, выдвигают тезис, что нынешний лидер стал кем-то большим, чем просто главой государства, и в этом смысле в России начинается постпутинская эпоха. Президент осознает свою историческую роль и готовит преемников — целое «поколение Путина».

Запад продолжает верить, что после Путина может наступить «антипутинская» эпоха, однако, сегодня такой сценарий невозможен. После Путина начнется эра культивирования его наследия и продолжения заданного им курса. Это не будет иметь ничего общего с теми целями, которые ставят перед собой западные политики, стремящиеся обычно модернизировать государство или его экономику. В России мыслят иными категориями. Если бы дело обстояло иначе, нефтедоллары тратили бы там на реформы, а не на армию, которой достается сейчас пятая часть российского бюджета.

Россия делает ставку на искусственный интеллект и Китай

Концепция Путина, как полагают Крастев и Павловский, опирается, в частности, на веру в исходящую от Запада угрозу в связи с которой Россию необходимо превратить в «страну-крепость». При этом «гибридную войну» собственного изобретения Москва считает имитацией стратегии западных стран, которые не отказываются от попыток принести демократию в российскую сферу влияния.

Все это не означает, что россияне отказались от любых реформ. Они делают ставку на современные технологии, но понимают, что не смогут изобрести свой «Фейсбук» или портал «Алибаба», а поэтому хотят опередить Запад в технологиях, связанных с искусственным интеллектом. Это нравится как либералам, так и военным. Кроме того, Москва надеется на сотрудничество с Китаем, стремясь создать с этой страной подобие союза Франции и Германии, в котором российский военный и дипломатический потенциал будет дополнен экономическим потенциалом Пекина. Количество экономических и дипломатических инициатив двух этих государств показывает, что в таком альянсе заинтересованы обе стороны.