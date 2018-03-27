Пройдут по всей цепочке: какие распоряжения отдал Путин в Кемерове

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

Вечер понедельника, Кремль. Не успели закончиться переговоры с эмиром Катара, как президент РФ Владимир Путин дал указание готовить самолет к вылету в Кемерово. Документы к следующим переговорам в Кремле — со специальным представителем председателя Госсовета Китая — президент изучал на борту номер один. Через четыре часа, глубокой ночью, президентский Ил-96 приземлился в Кемерове, передает телеканал «МИР 24».

На месте трагедии Путина не ждали. Сначала — скорбное молчание у стихийного мемориала в память о погибших детях и взрослых.

Потом — к тем, кто выжил. В реанимацию к 18-летнему Ивану Заварзину, который выпрыгнул с четвертого этажа. А потом в палату к тем, кто помогал выбираться из горящего здания. У большинства диагноз — термический ожог носоглотки. Пожарного Андрея Сергеева не спасла даже спецодежда и респиратор. Так сильна была концентрация угарного газа.

«Огромная площадь, очень сложно добраться. Все в черном, это же пластик. Как только была возможность в помещении зайти, мы их пошли искать», — рассказывает он.

Из больницы президент отправился в морг. Путин решил лично проинспектировать останки, чтобы убедиться, что данные о количестве погибших никто не фальсифицировал. Но сейчас родственники жертв трагедии верят не властям области, а Интернету. Поэтому на стихийном митинге сформировали целую делегацию, которая пошла проверять и морг, и даже хладокомбинат. В морге родственники встретились с президентом. Главный вопрос: будут ли наказаны главные виновники трагедии?

«Пройдут по всей цепочке. Начиная с тех, кто давал разрешение, и кто должен был обеспечивать безопасность. ЧОП, который сидел там и кнопку не нажал. Кто давал разрешение, чтобы материалы использовать такие и т.д.», — отметил Путин.

Предварительные данные следствия — 64 погибших, из них — 41 ребенок. Для опознания большинства потребуется генетическая экспертиза. Только после этого можно говорить об окончательных данных о жертвах пожара.

Александр Бастрыкин. «Никто не занимался с 19 числа с сигнализацией неработающей, хотя все об этом знали. Будем разбираться, начинать с администрацией города, которая дала разрешение на строительство. Будем изучать строительные материалы», — сообщил глава Следственного комитета РФ

ТЦ «Зимняя вишня» построили из того, из чего строить торговые центры нельзя, просто переделали здание кондитерской фабрики — таковы предварительные результаты проверки.

«Когда послушаешь о погибших детях, не плакать, а реветь хочется, а когда здесь послушаешь, что происходит, совсем другие чувства возникают», — сказал Путин.

Кемерово теперь под личным контролем президента. Всем близким выплатят существенные компенсации. Но это не поможет тем, кто слышал по мобильному, как умирают, задыхаясь от угарного газа, их дети. Те, кто никогда не станут взрослыми.

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