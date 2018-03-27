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Псковские таможенники пресекли ввоз более 21 кг продуктов из Эстонии
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Псковские таможенники пресекли ввоз более 21 кг продуктов из Эстонии 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Более 21 кг продуктов, подлежащих ветеринарному контролю (сыр, сосиски, свиной фарш, свиная грудинка, рыбные пресервы, копченая скумбрия и соленый лосось) было выявлено в пункте пропуска Шумилкино Псковской таможни на российско-эстонской границе в результате таможенного досмотра легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Продукция при ввозе в Россию гражданином РФ не была задекларирована по установленной форме.
Данная партия товара была предъявлена сотрудникам Россельхознадзора, которые в связи с отсутствием ветеринарно-сопроводительных документов на подконтрольную продукцию, отсутствием заводской упаковки и маркировки продукции, подтверждающей происхождение и дату выработки продукции, приняли решение о запрете ввоза на территорию РФ данного товара. Оформлен акт о возврате груза на сопредельную территорию.
Псковской таможней по фактам нарушения ветеринарно-санитарных требований, не декларирования товаров, подлежащих декларированию, возбуждены дела об административных правонарушениях.
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