В «Смене» 3 апреля стартуют пять образовательных программ

Всего за две недели юные волонтеры, патриоты, журналисты и туристы создадут во Всероссийском детском центре «Смене» собственные социальные проекты, изучат профессии будущего и найдут единомышленников со всей страны.

Мальчишки и девчонки примут участие в Медиафоруме молодых журналистов, Всероссийском фестивале юных туристов — краеведов, образовательных проектах «Волонтер», «Я — Гражданин» и профориентационной программе «Город мастеров».

Медиафорум молодых журналистов объединит представителей детских и молодежных СМИ: лидеров и активистов детских и молодежных пресс-центров, лауреатов и победителей медиафестивалей, региональных, окружных, федеральных конкурсов по журналистике, победителей олимпиад по русскому языку и литературе.

Мальчишки и девчонки пройдут обучение по пяти образовательным направлениям: радиожурналистика, телевизионная журналистика, печатные СМИ, фотожурналистика, интернет-журналистика.

Гостями Медиафорума станут профессионалы в сфере журналистики, фотографии и кинематографа, в том числе известный телеведущий и журналист Максим Шарафутдинов

3 апреля в «Смене» также стартует Всероссийский фестиваль юных туристов — краеведов. В рамках программы определят лучшие команды краеведов-туристов Российской Федерации . Целью смены является формирование гражданско-патриотической позиции через туристско-краеведческую деятельность.

В программе примут участие активисты объединений туристско-краеведческой направленности в составе команд — представителей образовательных учреждений, работающих по направлениям туристско-краеведческого движения «Отечество», в возрасте — 13-17 лет.

Участники проекта «Я — гражданин» за две недели смогут узнать, как не допустить фальсификации истории, научаться разбирать и собирать автомат, создадут патриотические проекты, а также будут нести почетную Вахту Памяти около памятника учащимся профтеха, погибшим в Великой Отечественной войне.

На образовательном проекте «Волонтер» юные добровольцы узнают много нового о волонтерской деятельности, пройдут обучение по пяти направлениям: медиа, event, социальное, спортивное и экологическое. Мальчишки и девчонки создадут собственный социальный проект, который смогут реализовать в своем городе.

Электромонтаж, фармацевтика, управление беспилотными летательными аппаратами и многое другое — сменовцев, которые приедут на программу «Город мастеров» ждут профориентационные пробы и интересные практические занятия по различным компетенциям на базе центра профессий «Парк Будущего». Итогом смены станет создание проекта города будущего.