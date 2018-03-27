Налоговики объяснили, как отразить пересчет отпускных в 6-НДФЛ

Дата фактического получения отпускных в целях НДФЛ — день их непосредственной выплаты. Налог с указанных сумм платится в последний день месяца, в котором были выданы деньги. Как это сделать, можно узнать здесь.

В рассмотренной ситуации компания пересчитала отпускные в связи с премированием работников. В отношении некоторых из них выдача отпускных и их перерасчет приходятся на разные отчетные периоды. Как заполнить 6-НДФЛ в этом случае.

Фискалы отметили, что порядок заполнения 6-НДФЛ при пересчете данных выплат зависит от того уменьшилась или наоборот увеличилась сумма.

В первом случае придется подать в ИФНС скорректированный НДФЛ-отчет за период, в котором выплаты были начислены. В разделе 1 данной формы следует прописать итоговые величины с учетом уменьшенной суммы отпускных.

Если же в результате пересчета компания доплатила отпускные сотруднику, «уточненку» представлять не нужно. В этом случае в разделе 1 6-НДФЛ того отчетного периода, в котором выдана доплата, указываются итоговые суммы с учетом доплаты отпускных.