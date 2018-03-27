«Пока не нашли, не могу поверить — где‐то гуляет». Улицы поселка под Кемерово опустели после смерти 6 школьниц

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни шести девочек из расположенного в Кемеровской области поселка Трещевский. На оживленных в обычное время улицах царит тишина. А около школы, где учились погибшие, горят шесть лампадок. «Шесть наших цветочков» ‐ так их вполголоса, не скрывая слез, называют местные жители. В поселке побывала корреспондент «360».

1 сентября в 5 «А» класс поселковой школы пошли 12 учеников. Сейчас их осталась ровно половина.

Все девочки хорошенькие, цветочки наши, звонкие такие. Бывало, идут по улице, кричат: «Здравствуйте». Не знаю, как теперь родители! Мы помогаем, чем можем, машины постоянно у нас на дороге, кого

отвезти-привезти! Хоть

чем-то помочь

— местная жительница Светлана.

В ближайшие три дня на Кузбассе объявлен траур. Спасатели нашли тела всех 64 погибших, сейчас идет процесс их опознания. Тяжелей всего родителям, потерявшим детей. Разговаривать с прессой они не хотят, говорят пока тела не опознают — не о чем говорить.

Многие родные погибших все еще надеются на чудо. Среди них — дедушка Вики Почанкиной. Не сдерживая слез, он рассказал, что его внучка была отличницей, побеждала на конкурсах, выигрывала, премии, любила танцевать.

Мне так и не успела позвонить. Маме позвонила, когда там у них все началось: «Мама! Я задыхаюсь!» Нет слов просто, простите. Говорят, тело пока не нашли, каждый день родителей в морг вызывают, но там разве разглядишь чего. Они обгорели сильно, у кого кусок одежды, у кого ботиночек. Пока не нашли, еще не могу поверить: думаю,

где-то, может, гуляет

— дедушка Вики Почанкиной.

В тот злополучный день в городской кинотеатр отправились семеро учеников, которые хотели отметить начало весенних каникул. Единственного мальчика по счастливой случайности забрали за час до начала пожара. В поездке ребят сопровождала учительница Ольга Елисеева . По словам местных жителей, в кинозале женщина оставила детей одних. Говорят,

кто-то даже видел ее живой, но официально она пока числится в списке пропавших без вести.

«Не описать словами, как жалко! Вы извините, сложно сдержать слезы. Вот вышел снег почистить, только бы новости не смотреть — тяжело! Всех их знаю, у меня трактор есть небольшой, бывает прибегут: «Дядь Вась, дядь Вась, покатай! Невозможно поверить!» — рассказал местный житель Василий Мухин

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Дианы Бекас рассказала, что ждет пятого ребенка, и лишних денег на развлечения в семье нет. Теперь она рада, пожалела купить"смертельный билет» для дочки.

«Дочка всю ночь проплакала, когда я ее не пустила с подружками. Очень переживала, а когда узнала, что случилось, обняла меня, говорит: «Мама, спасибо!». Сложно ей, конечно, пережить это все, половины класса, считай, нет, как теперь в школу идти? На валерьянке вторую ночь», — рассказала женщина.

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Дедушка Дианы добавил, что накануне внучка провинилась, и ее решили проучить. Кто же мог знать, что наказание и некоторая стесненность в средствах спасут ребенку жизнь?

«Она поздно с прогулки вернулась, мать ее наказала и не пустила на следующий день в этот центр. А видите, как все вышло! Снести надо этот торговый центр: он уже три раза горел», — подытожил дедушка школьницы.