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В украинском Днепре мужчина напал с молотком на сожительницу и ее любовников, а потом выгнал одного из них голым на…
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В украинском Днепре мужчина напал с молотком на сожительницу и ее любовников, а потом выгнал одного из них голым на… 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Полиция Днепропетровской области Украины выясняет обстоятельства конфликта, произошедшего в одном из домов на Философской улице в Днепре. Там глава семейства, по предварительной версии, напал с молотком на гражданскую супругу и двух ее возлюбленных. Избив потерпевших, обманутый муж выставил ловеласа без трусов на улицу.
27 марта около 1:00 прохожие заметили на Философской улице голого и окровавленного мужчину, который стоял у калитки частного дома. Очевидцы вызвали полицию, сообщает
"Информатор Днепр". Агентство также опубликовало видео с места происшествия.
Прибывшие на Философскую улицу сотрудники МВД стали свидетелями семейной ссоры, закончившейся дракой.
По одной из версий, вернувшийся после работы домой мужчина, который представился гражданином Румынии, обнаружил сожительницу в объятиях сразу двух ухажеров. Между обманутым мужем и одним из любовников началась драка. Оба мужчины теперь утверждают, что были избиты с использованием молотка.
"Потерпевший рассказывает, что вернулся домой после работы и застал сожительницу с другим. Возможно, их было двое. После этого обнаженный любовник напал на него с молотком и избил. Второй участник конфликта, на котором не было одежды, утверждает, что напали на него. По сути, они обвиняют друг друга", — рассказали полицейские.
Второй предполагаемый любовник рассказал иную версию. По его словам, женщина решила разорвать отношения со своим сожителем, но тот продолжал приходить к ней домой, а также бил оконные стекла.
"В этот раз сиганул через забор, увидел ее с другим и набросился на них двоих", — добавил мужчина.
По предварительной информации, один из пострадавших получил травму головы. Его доставили в городскую клиническую больницу N16.
По предварительным данным, иностранцу удалось выгнать новых возлюбленных сожительницы на улицу в обнаженном виде.
На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин стоит босиком на снегу и без трусов в окружении полицейских у калитки частного домовладения. Им открыли дверь окровавленные мужчина и женщина, которую обнаженный потерпевший назвал своей сестрой. Однако второй участник драки опроверг это утверждение.
(18+)
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