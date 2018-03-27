Сколько нужно выпить, чтобы «говорить по-английски»

Люди, изучающие иностранный язык, наверняка замечали, что начать говорить на нем зачастую мешает неуверенность в себе, страх ошибиться и быть осмеянным. Преодолеть этот порог помогает небольшая доза алкоголя. Бокал пива или вина устраняет нервозность, помогает более бегло и без колебаний употреблять выученные слова и фразы.

С другой стороны, если «перебрать», наблюдается прямо противоположный эффект. Большие порции спиртного затормаживают реакцию, ухудшают память и внимание. Самооценка при этом растет, а результативность резко падает. Этим феноменом заинтересовались британские и голландские ученые. Они провели интересный эксперимент, результатами которого поделились с общественностью в «Журнале психофармакологии» («Journal of Psychopharmacology») за октябрь 2017 года.

Сколько грамм не помешает?

В эксперименте приняли участие 50 студентов Маастрихтского университета ( Нидерланды ). Все учащиеся по национальности — немцы, а преподавание в учебном заведении ведется на голландском. Исследование проводилось в рамках экзамена на знание этого языка. На протяжении 2 минут студент должен был отвечать на вопросы интервьюера.

Группу испытуемых поделили на 2 равные части. Первой давали пить простую воду, второй — спиртной напиток (пиво). Интервью всех участников были записаны на пленку, после чего их показали двум профессорам-голландцам. Последние не знали, кто из студентов пил воду, а кто — алкоголь, и оценивали только их знание языка. Были опрошены и сами учащиеся на предмет того, как они оценивают свое знание голландского.

Неожиданно оказалось, что принимая умеренное количество спиртного, ораторы умудряются показывать высокие результаты и при этом адекватно оценивать свои знания. Конечно, порция рассчитывалась исходя из веса и телосложения человека. Средний показатель таков: крепкому мужчине весом 68—70 кг необходима пинта (приблизительно 0,4 л) пива, чтобы свободно говорить на английском, не испытывая при этом сложностей из-за провалов в памяти или торможения реакции.

Аналогичный эксперимент был проведен в 1972 году в США среди студентов, изучающих тайский язык. Результаты оказались приблизительно такими же. Небольшая доза алкоголя реально снимает тревожность и помогает легче оперировать выученными словами неродной речи.

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