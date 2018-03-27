Отслеживать незаконные рубки в Прикамье будут со спутников

По данным министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края , на протяжении последних шести лет прослеживается устойчивая тенденция сокращения незаконных рубок — с 1052 в 2012 году до 516 в 2017-м. Данная ситуация является следствием того, что черных лесорубов стали чаще выявлять и наказывать рублем.

Тем не менее объемы незаконно срубленной древесины за два последних года выросли с 27 тысяч кубометров до 77 тысяч. Это так называемый серый переруб — организация, легально занимающаяся заготовкой древесины, производит заобъемные рубки, выдавая их за нормативные. Ущерб от такой деятельности в прошлом году составил более полумиллиарда рублей.

В 2017 году минприроды совместно с правоохранительными органами реализовало комплекс мер по выявлению, пресечению и предотвращению незаконных рубок и иных лесонарушений как на законодательном, так и на практическом уровне.

— В борьбе с правонарушениями мы делаем ставку на современные технологии. Совместно с Рослесхозом договорились о внедрении ряда новшеств, — пояснил губернатор Прикамья Максим Решетников . — Так, в Добрянском районе в нынешнем году начнется пилотный проект оперативного мониторинга лесов. Такой проект в России реализуем только мы, и он отмечен на федеральном уровне. Эта мера позволит существенно сократить сроки выявления незаконных рубок.

С помощью космического мониторинга можно оперативно получать данные об изменениях на территории лесного хозяйства — снимки со спутника, предоставляемые геоинформационным центром Пермского государственного национального исследовательского университета, будут дешифровать один раз в две недели, тогда как при традиционном мониторинге это возможно только раз в год. Как считает министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко, по результатам реализации пилотного проекта всем арендаторам лесных участков предложат рассмотреть возможность привлечения к этой работе центров обработки пространственных данных.

В нынешнем году краевые власти предполагают укрепить материально-техническую базу отрасли. Штат лесных инспекторов увеличат на 10 процентов, новые сотрудники появятся на самых сложных участках. Автопарк пополнит новая лесопатрульная техника — 30 уазиков и 26 беспилотников. Как отметил Дмитрий Килейко, каждое из 137 участковых лесничеств будет оснащено специальными измерительными и навигационными приборами, каждое из 26 государственных казенных учреждений (лесничеств) получит беспилотный летательный аппарат. Автомобильный транспорт сотрудников лесной охраны оснастят ГЛОНАСС-трекерами.

Активно развивается межведомственное взаимодействие. В Прикамье работает соответствующая комиссия, задача которой — противодействие незаконной заготовке и обороту древесины. Укреплены и расширены межведомственные контакты с правоохранительными органами и прокуратурой

— В 2017 году полицейскими составлено в 2,5 раза больше протоколов об административных правонарушениях в области оборота древесины, чем за предыдущий год. Если раньше их было 104, то на сегодня уже 260, — сказал министр. — Количество привлеченных к ответственности в виде штрафа составляет 85,3 процента.

Для отслеживания объемов перевозки лесоматериалов в минприроды по поручению краевых властей проработана возможность использования системы фотовидеофиксации, совмещенной с пунктами весогабаритного контроля. Всего в рамках создания такой системы будет установлено более 50 камер, в том числе семь видеокамер в местах наибольшего трафика лесоперевозок.

Справка «РГ»

Статья 5.4. «Несоблюдение установленных требований к организации пунктов переработки древесины» закона «Об административных нарушениях в Пермском крае»:

— Несоблюдение требований к размещению информации на пункте переработки древесины влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух до пяти тысяч рублей, на юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

— Несоблюдение требований к приему древесины, учету принятой древесины и отгружаемой продукции переработки древесины, а также к ведению документов учета в пункте переработки древесины влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

— Отсутствие документов учета в пункте переработки древесины влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.