В Дагестане владельцев участков вдоль трассы «Кавказ» обязали изменить категорию земель

Дагестане владельцев участков, расположенных вдоль федеральной трассы «Кавказ», призвали узаконить деятельность на арендуемых землях. С этой целью им необходимо изменить категорию земель по фактическому пользованию.

Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя мэра Махачкалы Абдулмумина Ибрагимова с владельцами земельных участков, которые находятся вдоль федеральной трассы «Кавказ» от Карабудахкентского до Кумторкалинского района, сообщается на сайте мэрии Махачкалы. Как заявил Ибрагимов, в ближайшее время владельцам участков, на которых ведется незаконная деятельность, необходимо обратиться в администрацию Махачкалы с просьбой изменить категорию земель по фактическому использованию.

«Таким образом вы узаконите свою деятельность, использование этих земель, появляется графа «целевое использование земель». Потому что если вы проигнорируете эту процедуру, мы будем вынуждены применить последовательные решения, вплоть до изъятия земель», — заявил замглавы города, отметив, что у властей нет такой задачи, а необходимо упорядочить использование земель.

«То есть если вам выделена земля под сельхозработы, а вместо этого стоит производственный цех, торговые объекты или иное, вы должны обратиться в администрацию с пояснением причин и просьбой перевести участок в другую категорию земель», — пояснил он.

По мнению властей, упорядочивание использования земель на территории муниципалитета существенно увеличит поступление налоговых платежей в казну.

На сегодняшний день на отрезке федеральной трассы «Кавказ» от Карабудахкентского до Кумторкалинского района поставлен на кадастровый учет 61 земельный участок, из них не по назначению используются 17 участков, 20 — не освоены.