Выдворяя дипломатов, Трамп наносит очередной ответный удар по России

Президент Трамп в очередной раз продемонстрировал свою готовность наносить удары по России , если она наносит удары по нам или по нашим друзьям. В ответ на применение Россией боевого нервно-паралитического отравляющего вещества с целью убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории Великобритании Трамп в понедельник отдал распоряжение о высылке из США 60 российских разведчиков и о закрытии российского консульства в Сиэтле.

Несмотря на столь суровые меры, те, кто твердо убежден в сговоре Трампа с русскими на выборах 2016 года, в любом отказе президента нанести удар по Путину, и даже в любом его личном телефонном звонке видят очередное свидетельство сговора с Россией. А остальные? Нет, мы в это не верим.

Это не значит, что связанные с Россией инциденты нельзя подвергать критике. Телефонный звонок Трампа Владимиру Путину с поздравлениями был осечкой. Российские выборы скандально известны своими фальсификациями. Тем не менее, пропагандистская машина этой страны эффективна, а Путин популярен. Но американскому президенту не подобает поздравлять диктатора с победой на показушных выборах. Когда Трампа резко раскритиковали за этот звонок, он ответил через Твиттер:

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

​@realDonaldTrump Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже ему звонил). Фейковые СМИ пришли в ярость, так как им хотелось, чтобы я устроил ему разнос. Они неправы! Наладить отношения с Россией (и с другими) — это хорошо, а не плохо.

…..They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS , Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn’t have the «smarts.» Obama and Clinton tried, but didn’t have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

Сирией, ​@realDonaldTrump … Она способна помочь в решении проблем с Северной Кореей Украиной , ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. перев.), Ираном и даже с начинающейся Гонкой Вооружений. Буш пытался поладить, но ему не хватило смекалки. Обама и Клинтон тоже пытались, но им не хватило энергии или взаиморасположения (ВСПОМНИТЕ ПЕРЕЗАГРУЗКУ). МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ!

Президент прав, отвергая требования «устроить разнос» Путину. Россия — это усиливающаяся ядерная держава, и она пытается подорвать американские интересы почти во всех регионах мира. Поэтому нам совершенно не нужны публичные обмены оскорблениями между Трампом и Путиным.

Есть и другой аспект, в котором ошибаются самые злобные критики президента. Трамп четко дал понять, что пока он является президентом, Соединенные Штаты не будут преобразовывать страны в либеральные демократии. Но это не означает, что Трамп отказывается критиковать диктаторов за их злоупотребления. Нет, он делает это, причем весьма эффективно, в отношении Северной Кореи и Кубы . Однако публичная критика этих стран за нарушения прав человека является составной частью масштабной кампании, проводимой для достижения вполне конкретного результата в интересах безопасности США.

Пресс-секретарь Сара Сандерс отказалась критиковать выборы в России. Точно так же она отказалась критиковать Си Цзиньпина , когда тот отменил ограничения по срокам своих властных полномочий. Не секрет, что Соединенные Штаты Америки считают демократическую республику лучшим способом для «установления справедливости и обеспечения внутренней стабильности». И даже с Трампом у штурвала власти Соединенные Штаты будут стоять плечом к плечу со своими союзниками, выступая против общих врагов. Лучший пример тому — выдающееся выступление Трампа перед народом Польши

Но если президент Джордж Буш утверждал, что «зов свободы со временем проникает в каждую душу и в каждое сердце», то Трамп признает, что огромному множеству людей нравятся Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын. Мы не должны поддаваться иллюзиям, полагая, что внутри каждого русского, северокорейца и китайца сидит борец за независимость Патрик Генри, только и ждущий того, когда дядя Сэм выпустит его на свободу.

Трамп прав и в том, что вполне конкретно раскритиковал президента Обаму за его неудавшуюся «перезагрузку» с Россией. Обама пытался поладить с Путиным, но при этом он жертвовал американскими интересами в попытке угодить России. И всякий раз его усилия заканчивались ничем. Путин уважает ясность и силу. Дай ему палец — он руку по локоть откусит, а потом скажет, что это его рука, после чего начнет искать новые возможности для ослабления американской власти и влияния.

Верно и то, что Обама поздравил президента Путина в 2012 году. (Известно также, что Буш в 2008 году поздравил с победой на выборах президента Медведева.) Это довольно странно, хотя и неудивительно, но кое-кто вступается за Обаму, включая бывшего посла США в России Майкла Макфола . Он заявляет, что поздравление от Обамы было не очень красноречивым и безоговорочным. Но поздравление все равно было, и то, что средства массовой информации тихо покритиковали его за это, вовсе не означает, что о нем можно легко забыть. Более того, когда сторонники Обамы признают факт поздравления, они все равно защищают его, обосновывая это «контекстом»: мол, это было до вторжения России на Украину и до ее вмешательства в президентские выборы в США.

Но это еще не все. Если Обама поздравлял Путина в период, когда США капитулировали перед Россией, то Трамп принес свои поздравления в момент переоценки американской внешней политики, когда Америка укрепляет свои вооруженные силы, называет Россию угрозой для США и соперничает с ней.

Достаточно оценить точку зрения Трампа на Россию, изложенную в важнейших политических документах, к которым относится Стратегия национальной безопасности, Стратегия национальной обороны и Обзор состава и количества ядерного оружия.

Эти документы отражают мнение президента о том, что Соединенные Штаты должны добиваться стратегического превосходства над Россией и Китаем , а отношения с противниками строить с позиции силы. Соединенные Штаты не добьются мира, если будут уступать агрессорам. Мир можно обеспечить, укрепляя американские вооруженные силы, отвоевывая позиции там, где Китай и Россия кормятся за наш счет, и ведя себя как сверхдержава, каковой и являются Соединенные Штаты. Дипломатия будет намного эффективнее, если у нас появится уверенность в своей военной мощи, и если мы будем готовы ее использовать. Как писал Дэвид Френч (David French), «будучи самой сильной страной на свете, мы не должны вести свою дипломатию так, будто боимся войны больше, чем наши вероятные противники».

Отменное решение Трампа назначить на должность госсекретаря Майка Помпео, а на пост советника по национальной безопасности Джона Болтона в полной мере согласуется с такой точкой зрения, ибо оба они не стесняются критиковать Россию за ее агрессивные действия против США и наших союзников. Нет никаких признаков того, что при президенте Трампе Соединенные Штаты проявляют мягкость по отношению к России.

Но Трампу пора отказаться от стремления к дружескому взаиморасположению с Путиным. Трамп предлагает нечто такое, чего не делали его недавние предшественники. Он проявляет готовность продвигать и отстаивать американские интересы вопреки возражениям других стран. Для этого требуется ясность ума и изрядное мужество. Примером такой готовности является выход Америки из Парижского соглашения, решение о переносе американского посольства в Израиле Иерусалим , предоставление дополнительных полномочий военным при проведении кампании по уничтожению ИГИЛ, разрешение на применение силы против тех, кто воюет на стороне Асада (включая российских наемников), а также кампания максимального давления на Северную Корею.

Трамп может и должен проявлять такую же ясность и мужество в конфиденциальных беседах с Путиным. Не распекать его за то, до чего США нет дела, но и не льстить ему, когда он этого не заслуживает. Трамп должен четко излагать наши ожидания и намерения, а когда это уместно, выступать со взвешенными осуждениями.

Что касается Путина, то Трампу нет нужды любить его или даже испытывать к нему симпатию. Единственный способ предотвратить конфликт и восстановить преимущества в тех областях, где их со своей «перезагрузкой» растратил Обама, состоит в том, о чем в своем твите написал Трамп: мир с позиции силы. Пришло время Путину уважать и бояться Трампа.

Ребекка Хейнрикс — научный сотрудник аналитического Хадсоновского института (Hudson Institute), который выступает за американское лидерство и международное сотрудничество. Она также является пишущим редактором журнала «Провиденс» (Providence).