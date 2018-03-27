8 советов, которые спасут ваши глаза от гаджетов

Мы уже давно не можем жить без социальных сетей, мессенджеров и гаджетов. Каждое утро начинается с проверки ленты новостей, по дороге на работу смотрим сериалы и ролики на YouTube, а в офисе целый день сидим, уткнувшись в экран компьютера или ноутбука, а вечером все продолжается — смотрим кино, чатимся с друзьями и тонем в Instagram. Как тут глазам быть в порядке?

Все просто: неприятные ощущения, затуманенность зрения, повышенная чувствительность и даже головная боль возникают, потому что, глядя на экран, мы моргаем в 5 раз меньше чем обычно. Слезная пленка, образующая естественную оптическую линзу на поверхности глазного яблока, пересыхает — и вот, мы уже чувствуем дискомфорт и сухость.

Моргайте чаще

Да-да, именно так! Обычно мы даже не отдаем себе отчет, что моргаем раз в час, глядя в монитор. Попробуйте напоминать себе об этом во время работы за компьютером или при чтении длинной статьи и хорошо «проморгайтесть». Например, прямо сейчас!

Регулярно делайте перерывы

Дайте глазам отдохнуть — не важно, работаете вы или смотрите любимый сериал. Можно выйти подышать воздухом, поговорить с коллегами о том, куда опять ушла зарплата, сделать что-то по дому, позвонить маме. Главное правило: не смотреть в экран.

Занимайтесь «фитнесом» для глаз

Это очень просто: фокусируйте взгляд на дальних объектах в течение 20 секунд каждые 20 минут.

Настройте экран и освещение

Убедитесь, что экран гаджета чистый, настроен на оптимальную яркость и контрастность, а текст не приходится разглядывать под лупой. Кстати, многие модели смартфонов имеют функцию «голубого фильтра», снижающего напряжение глаз — такими достижениями прогресса надо пользоваться! И следите, чтобы на экране не было световых бликов — садитесь под удобным углом относительно окон.

Ни жарко, ни холодно: следите за влажностью в помещении

Слезная пленка и кожа вокруг глаз могут реагировать на сухой воздух в перегретых помещениях и комнатах со сквозняками.

Носите правильные контактные линзы

Если вы корректируете зрение, попросите специалистов в оптике подобрать вам однодневные контактные линзы. Современные технологии создают линзы со свойствами слезы, это предотвращает сухость и усталость глаз, даже если вы весь день смотрите во все оба. С хорошими линзами можно наслаждаться четким зрением, даже не отрываясь от гаджета весь день.

Регулярно проверяйте зрение

Очевидный, но все-таки важный совет — ежегодно проверяйте здоровье глаз у врача. Сделать это можно не только в нелюбимой поликлинике, но и в салонах оптики — они оснащены современным профессиональным оборудованием.

Устройте диджитал-детокс

Делать перерывы в работе и отвлекаться от смартфона ненадолго, конечно, хорошо. Но один день в месяц, проведенный без гаджетов, творит настоящую магию. Запланируйте красный день календаря, в который вы будете читать, гулять, общаться с близкими — и все это, ни разу не взглянув на экран телефона или компьютера. Ощущения волшебные, вот увидите!