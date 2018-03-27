Ямальские транспортники готовятся к пожароопасному сезону

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, особое внимание будет уделено дорогам в лесных массивах.

«Пожарную опасность на дороге представляет сухая трава, кустарник и мусор, который автовладельцы оставляют вдоль автодорог. Весной подрядчикам предстоит очистить обочины от сухой травы, это более 3,5 млн м². К вырубке запланированы 500 тыс. м² кустарников, растущих на откосе. Общая площадь этих работ превышает территорию, на которой бы разместились 500 футбольных полей. По предварительным оценкам, необходимо утилизировать 7,5 тыс. кубометров мусора и порубочных остатков с трасс. Это больше 350 полных КАМАЗов», — отмечают в дорожной дирекции ЯНАО

Лабытнанги, На базах учреждений, ответственных за содержание автомобильных дорог, организованы шесть пунктов противопожарного инвентаря: в Салехарде Муравленко , на 637 километре дороги Пуровск — Коротчаево, 993 километре дороги Старый Надым — Надым, 1 120 километре строящейся автодороги Надым — Салехард. Еще один пункт будет организован на участке трассы Надым — Салехард.

На железнодорожных предприятиях подготовлены пожарные поезда, из числа работников сформированы дружины, обеспеченные первичными средствами пожаротушения. С воздуха территорию региона будут патрулировать самолеты Федерации легкой и сверхлегкой авиации ЯНАО «Крылья Арктики». В этом году в зону наблюдения включены территории Ноябрьского, Красноселькупского и Тольковского лесничеств.

«В этом году мы будем патрулировать территории Ямальского, Надымского и Таркосалинского лесничества. Пилоты будут заниматься визуальным наблюдением за лесными массивами с воздуха, что поможет оперативно отреагировать на возгорание», — пояснили в федерации.