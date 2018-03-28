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В Южном Тушине прочитают лекцию о Рихарде Вагнере
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В Южном Тушине прочитают лекцию о Рихарде Вагнере 

Префектура СЗАО города Москвы 41 минуту назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Салют» Южного Тушина 1 апреля состоится музыкальная лекция «Вагнер — пора сказать «нет» красивым мелодиям». Мероприятие пройдет в рамках проекта «MUSIC-EXPRESS». Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.
— На музыкальную лекцию мы ждем тех, для кого музыка — это не только новый альбом Ольги Бузовой и Тимати; тех, кто давно хотел познакомиться с музыкой поближе, но не было возможности; тех, кто хотел бы расширить свой кругозор, — рассказала Татьяна Кучеренко.
Лекцию прочитает студент-музыковед РАМ имени Гнесиных Арсений Иванов.
Мероприятие пройдет по адресу: ул. Свободы, д. 37. Начало в 18.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 12+.
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