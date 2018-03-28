В Южном Тушине прочитают лекцию о Рихарде Вагнере

Культурном центре «Салют» Южного Тушина 1 апреля состоится музыкальная лекция « Вагнер — пора сказать «нет» красивым мелодиям». Мероприятие пройдет в рамках проекта «MUSIC-EXPRESS». Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.

— На музыкальную лекцию мы ждем тех, для кого музыка — это не только новый альбом Ольги Бузовой и Тимати ; тех, кто давно хотел познакомиться с музыкой поближе, но не было возможности; тех, кто хотел бы расширить свой кругозор, — рассказала Татьяна Кучеренко

Лекцию прочитает студент-музыковед РАМ имени Гнесиных Арсений Иванов.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Свободы, д. 37. Начало в 18.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 12+.