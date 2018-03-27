Ещё
В Новом Уренгое из многоэтажки посыпались кирпичи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новом Уренгое из многоэтажки посыпались кирпичи 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Около жилого дома в микрорайоне Восточный вчера образовалась груда кирпичей. «Завалы» обнесли ленточками с предупреждением: «Проход запрещен. Опасно для жизни». Но прохожим не страшно, идут вразвалку…
«КС» побывал на месте и выяснил, что строила дом компания «Роспан Газстрой» для своих сотрудников, введен в эксплуатацию в 2003 году. Обслуживает его с 2016 года ООО «СтроДомСервис».
— До этого времени владельцы 22 квартир и юридические лица содержали все самостоятельно, — рассказывает Сергей Очкасов, директор управляющей компании. — Здание внешне выглядело презентабельно, но было в плачевном состоянии.
Особенную тревогу вызвали коммуникационно-инженерные системы, которые в первую очередь начали приводить в порядок. Остальное худо-бедно держалось. При обследовании обнаружили, что ранее делали стяжку стен и укрепляли фасадную часть.
— Понимая, что все это может в какой-то момент обвалиться, мы предлагали летом прошлого года жильцам сделать капитальный ремонт дома, — говорит Сергей Викторович. — Прошли по квартирам, призывали к голосованию и заполнению бюллетеней, чтобы попасть в список очередников окружного фонда капремонта. Но все попытки оказались тщетны — никто и ничего не подписал.
Коммунальщики отслеживают трещины, своими силами сделали небольшой ремонт. В начале недели в департаменте городского хозяйства выделили вышку, чтобы альпинисты сбили нависающие кирпичи с верхних этажей. На следующий день по приглашению УК состоялась комиссия с представителями всех надзорно-строительных служб.
— Единогласно решено включить этот дом в программу капитального ремонта с учетом плачевного состояния, — подытожил Очкасов.
Красный Север: последние новости
Салехардских добровольцев «Лизы Алерт» учат искать детей Придётся ли по вкусу вьетнамцам наша клюква? У «Почты России» появился железнодорожный конкурент
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще три страны вышлют российских дипломатов219
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово164
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову261
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным29
Путин произвел перестановки в МИД78
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение