В Новом Уренгое из многоэтажки посыпались кирпичи

Около жилого дома в микрорайоне Восточный вчера образовалась груда кирпичей. «Завалы» обнесли ленточками с предупреждением: «Проход запрещен. Опасно для жизни». Но прохожим не страшно, идут вразвалку…

«КС» побывал на месте и выяснил, что строила дом компания «Роспан Газстрой» для своих сотрудников, введен в эксплуатацию в 2003 году. Обслуживает его с 2016 года ООО «СтроДомСервис».

— До этого времени владельцы 22 квартир и юридические лица содержали все самостоятельно, — рассказывает Сергей Очкасов , директор управляющей компании. — Здание внешне выглядело презентабельно, но было в плачевном состоянии.

Особенную тревогу вызвали коммуникационно-инженерные системы, которые в первую очередь начали приводить в порядок. Остальное худо-бедно держалось. При обследовании обнаружили, что ранее делали стяжку стен и укрепляли фасадную часть.

— Понимая, что все это может в какой-то момент обвалиться, мы предлагали летом прошлого года жильцам сделать капитальный ремонт дома, — говорит Сергей Викторович. — Прошли по квартирам, призывали к голосованию и заполнению бюллетеней, чтобы попасть в список очередников окружного фонда капремонта. Но все попытки оказались тщетны — никто и ничего не подписал.

Коммунальщики отслеживают трещины, своими силами сделали небольшой ремонт. В начале недели в департаменте городского хозяйства выделили вышку, чтобы альпинисты сбили нависающие кирпичи с верхних этажей. На следующий день по приглашению УК состоялась комиссия с представителями всех надзорно-строительных служб.

— Единогласно решено включить этот дом в программу капитального ремонта с учетом плачевного состояния, — подытожил Очкасов.