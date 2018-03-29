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Появились результаты масштабных проверок торгово-развлекательных центров, которые идут по всей России
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Появились результаты масштабных проверок торгово-развлекательных центров, которые идут по всей России 

Авторадио 30 минут назад
Фото: ЕАН
В ходе масштабных проверок, которые начались в местах массового пребывания людей после трагедии в Кемерове, выявлены уже десятки нарушений. Среди наиболее распространенных — неисправность датчиков систем пожаротушения и оповещения. Последние либо не работают, либо слишком тихий сигнал. Эвакуационные коридоры нередко загромождены мебелью, двери заперты, а подъездных путей для пожарных машин нет. Персонал множества торговых центров не готов к чрезвычайным ситуациям и имеет смутное представление, как выводить посетителей в случае ЧП.
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