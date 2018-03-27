Как наладить поставки грузов из любой страны

Чаще всего бизнес в России связан с закупкой товаров, оборудования и сырья за границей. Есть такой бизнес, для которого создаётся производство в странах Юго-Восточной Азии, после чего товары доставляют в другие страны. Так делается по одной простой причине: дешёвая рабочая сила и производственные мощности. Кроме того, в этих странах (чаще всего Китай ) есть готовая производственная база, что существенно снижает затраты. И вот, ты закупаешь товары в том же Китае или создал производство в другой стране, радужное будущее уже не за горами, рабочие трудятся, изготавливается товар, но чего-то не хватает. Как ты будешь доставлять товары? Начинающие бизнесмены ошибочно думают, что главное — это найти поставщика, а остальное не важно. Но это не так. Без правильно выстроенной логистики любой бизнес потеряет доверие партнёров и клиентов за очень короткое время, так как на рынке главное — кто быстрее продал, тот и получил прибыль. Естественно, что доставка по миру отличается от доставки внутри России ввиду многих особенностей, таких как география, инфраструктура и оснащенность.

Логистический оператор должен быть надёжным и проверенным, чтобы точно знать, что он не «кинет» в самый ответственный момент. Мы нашли такого оператора — компанию Logicom. Компания берет на себя все вопросы бизнесмена по логистике. Понимание всех тонкостей международной доставки, особенно из Китая, на которой Logicom сделала акцент, гарантирует профессиональное выполнение поставленных задач. Оператор надёжно выстраивает все элементы цепочки поставок и, что важно, выстраивает правильную логистику. Компания осуществляет доставку всеми доступными способами: автомобильные, авиа, морские и железнодорожные перевозки.

Почему стоит выбрать Logicom в качестве логистического оператора

1. Главный плюс — это выгода. Мы говорим не только о невысоких тарифах, но и о том, что стоимость услуг компании никогда не меняется после заключения договора. Кроме того, Logicom наладила связи со многими партнёрами, лучшими в своём направлении, что позволило снизить затраты. Сотрудники компании изначально просчитывают все варианты и выбирают оптимальный для бизнеса клиента. Он же платит только за конечный результат. 2. Открытость, коммуникабельность, доступность и честность. У компании нет фиксированного времени работы, что позволяет узнать информацию о состоянии груза в любое время суток. Доступна постоянная связь не только по телефону, но и на сайте и в мессенджерах. У компании есть штат сотрудников в разных часовых поясах, и запросы обрабатываются мгновенно, а предложения поступают в течение 6 часов. Каждому заказчику выделяется индивидуальный менеджер или специалист.

3. Быстрая доставка. И это не просто слова. По итогам 2017 года средний срок доставки опережал указанные в договоре на 2,5 дня. Бывало и так, что доставку получалось завершить на 20 дней быстрее, чем указано в договоре. 4. Помощь в принятии правильного решения. По просьбе клиента Logicom проводит переговоры с производителем на предмет производства, отправки, а также адекватности стоимости производства и сопутствующих расходов. Причём это делается бесплатно. Это сохраняет клиенту деньги и время в том случае, если он решает заказать пробную партию товаров. Кстати, если заказчик решит самостоятельно организовать движение груза на отдельной части маршрута, то сотрудники компании бесплатно подскажут, как это сделать эффективнее и выгоднее.

5. Подробный отчёт. Клиент будет знать о том, в каком состоянии его груз, как он упакован и где находится, а система автоматически отправит сведения на почту заказчика. Также сотрудники Logicom делают фототчёты о состоянии груза на основных этапах перевозки.

6. Большой опыт в доставке. Logicom поставляет товары из Китая с 1998 года. Руководители компании работают в логистике с 1995 года и хорошо знают своё дело. Директор по развитию компании является одним из экспертов от России в комиссии ЕС по транспорту и логистике. То есть это не вчерашние студенты, решившие создать стартап, а проверенная временем компания.

7. Знают все тонкости Востока. Сотрудники Logicom написали три книги по работе с Китаем и знают всё о китайском бизнесе. Это означает отсутствие неожиданностей со стороны Китая для бизнесмена. Директор по развитию компании является не только экспертом в комиссии ЕС по транспорту и логистике, но и членом правления Русского клуба в Шанхае и Координационного совета соотечественников Китая. 8. Пакеты для любого бизнеса. Компания разработала пакеты услуг для разного бизнеса, среди которых можно подобрать оптимальный по скорости, стоимости, дополнительным сервисам и другим параметрам.

Рассчитать стоимость доставки грузов →

Кому подходят услуги Logicom

— Операторская служба подходит для бизнесмена, который не хочет разбираться в дебрях логистики, таможни и других тонкостях доставки товаров из других стран. — Тому, кто хочет сосредоточиться на развитии бизнеса, не беспокоясь о доставке грузов. — Бизнесмену, поставляющему нестандартные или специфические грузы, которому нужен персональный сервис. — Для того, кто планирует развивать логистическую компетенцию компании и хочет понять, как это сделать правильно. Logicom работает с любыми видами бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Даже если клиент только вчера открыл свой первый стартап и хочет поставлять товары из другой страны, отношение к нему будет таким же, как если бы он был представителем известной компании. Подробнее узнать о логистическом операторе Logicom →