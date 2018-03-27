Реконструкция Ленинградского проспекта в Архангельске начнется в апреле

АРХАНГЕЛЬСК , 27 марта. / ТАСС /. Реконструкция Ленинградского проспекта в Архангельске, включающая работу по расширению автомагистрали, начнется в апреле 2018 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Уже в апреле начнется реконструкция проспекта Ленинградский — одной из самых протяженных и загруженных магистралей (областного центра — прим. ТАСС). Проспект будет расширен до четырех полос, а в некоторых местах — до шести. При реконструкции полному обновлению подвергнутся дорожное полотно, ливневая канализация и система наружного освещения трассы", — говорится в сообщении.

Цена двухлетнего контракта составляет 282,4 млн рублей, это средства как областного, так и городского бюджетов. В 2018 году на расширение проспекта выделено более 140 млн рублей.

На время реконструкции движение по проспекту будет осуществляться только по двум полосам вместо трех, что создаст трудности в организации движения. Завершить работы по расширению проспекта планируется к осени. По окончании ремонтных работ пропускная способность дороги увеличится вдвое.

Ленинградский проспект — одна из основных магистралей Архангельска. Она ведет в том к числе к выставочному центру «Норд Экспо», строительство которого планируется завершить до конца 2018 года. В 2019 году центр должен стать основной площадкой проведения международного форума «Арктика — территория диалога».