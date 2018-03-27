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Реконструкция Ленинградского проспекта в Архангельске начнется в апреле
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Реконструкция Ленинградского проспекта в Архангельске начнется в апреле 

ТАСС 2 часа назад
АРХАНГЕЛЬСК, 27 марта. /ТАСС/. Реконструкция Ленинградского проспекта в Архангельске, включающая работу по расширению автомагистрали, начнется в апреле 2018 года, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Уже в апреле начнется реконструкция проспекта Ленинградский — одной из самых протяженных и загруженных магистралей (областного центра — прим. ТАСС). Проспект будет расширен до четырех полос, а в некоторых местах — до шести. При реконструкции полному обновлению подвергнутся дорожное полотно, ливневая канализация и система наружного освещения трассы", — говорится в сообщении.
Цена двухлетнего контракта составляет 282,4 млн рублей, это средства как областного, так и городского бюджетов. В 2018 году на расширение проспекта выделено более 140 млн рублей.
На время реконструкции движение по проспекту будет осуществляться только по двум полосам вместо трех, что создаст трудности в организации движения. Завершить работы по расширению проспекта планируется к осени. По окончании ремонтных работ пропускная способность дороги увеличится вдвое.
Ленинградский проспект — одна из основных магистралей Архангельска. Она ведет в том к числе к выставочному центру «Норд Экспо», строительство которого планируется завершить до конца 2018 года. В 2019 году центр должен стать основной площадкой проведения международного форума «Арктика — территория диалога».
Кроме того, нагрузка на дорогу резко возрастет во время проведения ремонта железнодорожно-автомобильного моста через Северную Двину, проектные работы по которому РЖД планирует завершить в 2018 году. Ремонт запланирован на 2019 год и в этот период мост будет пропускать только поезда. Автомобильный поток переместится на Краснофлотский автомобильный мост, основной дорогой к которому является как раз Ленинградский проспект.
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