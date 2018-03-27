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В Дубне создан новый суперкомпьютер, названный в честь академика Говоруна
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В Дубне создан новый суперкомпьютер, названный в честь академика Говоруна 

ТАСС 2 часа назад
ДУБНА, 27 марта. /ТАСС/. Новый суперкомпьютер, который создан в Дубне, может войти в топовые рейтинги российских систем такого класса. Об этом на презентации во вторник сообщил замминистра образования и науки, академик РАН Григорий Трубников.
"Как только машина будет загружена задачами, мы ожидаем, что она войдет в топовые рейтинги российских компьютерных систем подобного класса", — сказал Трубников. Теоретическая пиковая производительность машины оценивается в один петафлопс, или один квадриллион FLOPS — величины, обозначающей количество операций с плавающей запятой в секунду — в одинарной точности и 500 терафлопс в двойной точности.
Машина получила имя в честь академика Николая Говоруна, математика и бывшего главреда советского журнала «Программирование». Суперкомпьютер имени Говоруна — это совместный проект Лаборатории теоретической физики им. Боголюбова и Лаборатории информационных технологий, поддержанный дирекцией Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) и реализованный при участии специалистов группы компании РСК, корпорации Intel, компаний NVIDIA и IBS Platformix.
Ученые ожидают, что новый суперкомпьютер существенно ускорит комплексные теоретические и экспериментальные исследования в области ядерной физики и физики конденсированных сред.
Вычислительные мощности «Говоруна» будут использоваться для целого спектра исследований ОИЯИ, например, в рамках мегапроекта NICA, и для решения задач, выполняемых в кооперации с другими мировыми научными и исследовательскими центрами: ЦЕРН, FAIR, BNL.
Новый суперкомпьютер позволит проводить массивные параллельные расчеты для решения задач в области квантовой хромодинамики; позволит качественно повысить оперативность моделирования динамики столкновений релятивистских тяжелых ионов и предоставит возможности для исследования свойств сильно-коррелированных систем в области физики новых материалов.
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