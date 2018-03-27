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В Адлерском районе Сочи появится сад сакуры
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В Адлерском районе Сочи появится сад сакуры 

Новая Кубань 26 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 марта — Новая Кубань. Сотрудники посольства Японии в России 6 апреля вместе с другими участниками торжественной церемонии посядят 18 саженцев сакуры на территории курорта «Имеретинский». Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, тем самым будет дано начало красивой традиции — в честь российско-японской дружбы ежегодно высаживать в саду новые деревья.
— В Японии есть замечательная традиция — приходить всей семьей, всем коллективом в сад полюбоваться цветущими деревьями сакуры, насладиться красотой и осознать ее быстротечность. Мы уверены, что обычай любоваться цветущим садом в компании родных и друзей придется по душе гостям и жителям «Имеретинского», а в будущем это станет хорошим поводом снова собраться на курорте, стать зрителями и участниками весеннего фестиваля искусств, — рассказал генеральный директор группы компаний «Имеретинский» Вадим Зайцев.
В дальнейшем здесь планируется ежегодно проводить фестиваль японской культуры.
Сакура — это японская вишня, считается одним из символом страны Восходящего Солнца.
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