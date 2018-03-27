В Оренбурге начался суд по сносу «Обкомовской дачи»

Ленинский районный суд Оренбурга 27 марта начал рассматривать дело об административном правонарушении, предусмотренного КоАП РФ по части несоблюдения ограничений, установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия. Речь идет о сносе здания, расположенного на улице 8 Марта, 1Б. В советское время в здании располагались дачи первых лиц областного комитета КПСС , а после работал детский санаторий.

Как известно, участок и само здание находятся во владении двух частных лиц, которые являются учредителями ООО «Статус». Организация занимается строительством и продажей недвижимости. Между «Статусом» и производственным кооперативом «Спецгазмонтаж» был заключен договор на выполнение работ по сносу.

По словам представителя «Статуса», устное распоряжение снести сооружение дали собственники здания. Демонтажные работы начались 22 февраля. Представитель компании рассказал, что здание снесли исключительно ввиду его аварийности: из-за пыльной бури в конце января была снесена крыша, а также произошло частичное обрушение стены. Никакой другой причины сноса «Статус» не называет, хотя региональный Минкульт , который и обратился в суд с иском, располагает другой информацией.

Еще в 2017 году компания планировала построить на территории бывших обкомовских дач жилой комплекс «Онегин», но департамент градостроительства администрации Оренбурга соответствующее разрешение не выдал. Несмотря на то, что здание не является памятником истории и культуры, оно находится на территории, которая входит в охранную зону гауптвахты.

В декабре 2017 года компания «Статус» обратилась в арбитражный суд, пытаясь обжаловать отказ департамента градостроительства на возведение нового жилого комплекса.

Пока же полемика между региональным Минкультом и «Статусом» продолжается. Представители строительной компании уверены, что акт был составлен незаконно. Основная претензия — представители министерства не выезжали в день сноса здания на участок, как написано в составленном акте и как утверждает представитель ведомства в суде.

«Статус» аргументирует утверждение показаниями сторожа, который охраняет территорию бывших дач. Он утверждает, что не пропускал на территорию представителей министерства. Однако отметим, что в день сноса на месте бывших дач находилось множество людей: сотрудники правоохранительных органов , блогеры. По словам представителя «Статуса», именно ими могли быть сделаны фотографии, которые Минкульт предоставил суду вместе с актом о сносе.

Первое судебное разбирательство вызвало больше ответов, чем вопросов. Для принятия решения суд попросил обе стороны представить дополнительные доказательства по делу. Следующее разбирательство назначено на 10 апреля.