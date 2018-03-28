СК проверит информацию о ребенке, упавшем в яму возле поликлиники Барнаула

Следствие проводит проверку по факту падения школьника в яму, появившуюся после коммунальных работ в Барнауле

Информация появилась в местных СМИ. Инцидент произошел возле детской поликлиники Алтайского противотуберкулезного диспансера, рядом с которой коммунальщики ремонтировали трубопровод. После работ котлован засыпали, но из-за скопившейся на его дне воды грунт просел. В образовавшуюся яму и упал несовершеннолетний. Известно, что ребенок не получил травм.