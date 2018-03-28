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СК проверит информацию о ребенке, упавшем в яму возле поликлиники Барнаула
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК проверит информацию о ребенке, упавшем в яму возле поликлиники Барнаула 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Следствие проводит проверку по факту падения школьника в яму, появившуюся после коммунальных работ в Барнауле.
Информация появилась в местных СМИ. Инцидент произошел возле детской поликлиники Алтайского противотуберкулезного диспансера, рядом с которой коммунальщики ремонтировали трубопровод. После работ котлован засыпали, но из-за скопившейся на его дне воды грунт просел. В образовавшуюся яму и упал несовершеннолетний. Известно, что ребенок не получил травм.
Региональный СК России проверит обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям сотрудников коммунальных служб.
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