Ртутные лампы, тонометры и термометры ростовчане смогут сдать бесплатно

Специализированный автомобиль для сбора ртутьсодержащих отходов будет курсировать по Ростову 31 марта. Такую акцию ежегодно проводят власти Ростова. Бесплатно и экологично можно будет утилизировать все ртутьсодержащие предметы: лампы, тонометры, градусники. Намечено 8 точек сбора в разных районах города.

Первым пунктом станет Советский район: перекресток Зорге/Стачки, парковка у входа в парк «Плевен», рядом с памятником воинам-интернационалистам. С 9:00-9:20 автомобиль будет принимать у ростовчан ртутьсодержащие предметы, а после двинется в Железнодорожный район. Местом его дислокации станет парковка рядом со входом в ТРК «Сокол» со стороны пр. Стачки. Время стоянки— 9:30-9:50. Третья точка находится в Ленинском районе: перекресток пер. Соборный/ул. Пушкинская, парковка на ул. Пушкинской, напротив бывшего кинотеатра «Россия». С 10:00-10:20 жители центра смогут побороться за экологию. А следом и жители Кировского района. Автомобиль по сбору ртутьсодержащих отходов остановится на перекрестке пр. Ворошиловский/ ул. Красноармейская, парковка за остановкой по ул. Красноармейской с 10:30-10:50.

Следующие четыре точки располагаются последовательно. В Пролетарском районе с 11:00-11:20 пункт сбора будет стоять на площади К. Маркса, перекрестке улиц Советской и 19-й Линии. Первомайском районе около ДК «Ростсельмаш». Площадь Комбайностроителей, парковка на подъезде к зданию «Проектпромвентиляции» за трамвайными путями. Машина простоит полчаса с 11:30-12:00. Предпоследняя точка находится в Ворошиловском районе на перекрестке бульвара Комарова и пр. Космонавтов, парковка по пр. Космонавтов при входе в парк «Дружба» — рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери. Там автомобиль простоит 30 минут с 12:30-13:00. И финальным пунктом сбора ненужных вредных отходов станет Октябрьский район: ул. Таганрогская, парковка по ул. Таганрогской, 161, рядом со входом в гарнизонный Дом офицеров г. Ростова-на-Дону. Время остановки — 13:30-14:00.

Напомним, ртуть очень опасна, загрязнение этим элементом наносит существенный вред здоровью и жизни человека. Ядовиты только пары и растворимые соединения ртути. При температуре 18°С начинается интенсивное испарение ртути в атмосферу, вдыхание такого воздуха способствует её накоплению в организме, откуда она уже не выводится (как и другие тяжелые металлы). При отравлении ртутью поражается нервная система, почки, печень и желудочно-кишечный тракт.