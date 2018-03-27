Названы регионы, нарушающие запрет на продажу алкоэнергетиков 

Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты"
Саратовская область стала лидером по числу торговых точек, нарушающих запрет на продажу слабоалкогольных энергетических напитков. Таковы результаты всероссийского мониторинга рынка алкоэнергетиков, проведённого активистами «Молодой Гвардии Единой России», рассказала «Парламентской газете» член Координационного совета МГЕР, руководитель проекта «МедиаГвардия» Анна Рогачёва. В феврале текущего года молодогвардейцы провели масштабный мониторинг соблюдения федерального законодательства в части запрета продажи алкогольных энергетиков в стране: их производство и реализация в России должно быть прекращено с 1 января 2018 года. Соответствующие изменения были внесены в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».