Для строительства дороги Виноградово — Болтино — Тарасовка в Подмосковье изымут землю

«В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в целях строительства автомобильной дороги Осташковское шоссе (Виноградово — Болтино — Тарасовка) планируется изъятие земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд на территории городского округа Мытищи и Пушкинского муниципального района Московской области», — говорится в документе.

В конце января правительство Московской области и «Четвертая концессионная компания», входящая в группу «ВИС», подписали концессионное соглашение о строительстве автодороги Виноградово — Болтино — Тарасовка. Дорога, которая пройдет по территории городского округа Мытищи и Пушкинского района, соединит Дмитровское и Ярославское шоссе.

Строительство автодороги планируется осуществить за четыре года. Длина четырехполосной скоростной дороги составит более 16 километров. Она пройдет в 4-8 километрах от МКАД, выполняя роль дублера и сохраняя местные дороги как альтернативные.

Прогнозный трафик автомобильного транспорта составляет от 24,6 до 33,8 тысячи в сутки. Предполагаемая плата за проезд — 10 рублей за километр. При этом у автомобилистов будет возможность пользоваться и отдельными участками дороги, для этого предусмотрено создание пяти пунктов взимания платы.