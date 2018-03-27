К России следует применить более широкие и жесткие меры

Интервью с бывшим министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским (Witold Waszczykowski)

wPolityce. pl: Польша решила выдворить четырех российских дипломатов. Польское руководство приняло верное решение?

Витольд Ващиковский: Как подчеркнул глава польской дипломатии Яцек Чапутович (Jacek Czaputowicz), это был жест солидарности. Непонятно только, почему не все страны Европейского Союза на него решились. ЕС давно гордо заявляет о том, что он выработал единый курс внешней политики в сфере безопасности. На прошлой неделе Европейский совет сформулировал конкретные тезисы, следовательно, предпринять действия должны были 28, а не 14 стран. Остается надеяться, что другие государства еще подключатся к этой акции, нужно, чтобы это сделали все члены европейского сообщества.

Следует пойти дальше и ограничить деятельность россиян на территории ЕС. Я имею в виду российских политиков, олигархов, ученых, деятелей искусств, участников стипендиальных программ. Это будет чувствительный удар. Следует осознать, что российское общество не познало цену имперской политики Путина. Россияне ездят по всему миру, получают стипендии, отдыхают на курортах, покупают шикарные дома, проводят финансовые операции, им не приходится платить за то, что глава их государства проводит имперскую политику на Кавказе и на Украине , пугает Польшу размещенным в Калининградской области оружием. В отношении России следует принять более широкие и более жесткие меры.

— Российские олигархи отлично чувствуют себя на территории Великобритании , а та ничего не предпринимает по этому поводу. Министр Чапутович объясняет, что мы приняли решение о высылке дипломатов в знак солидарности с Лондоном. Британцы по давней привычке устраивают свои дела руками союзников?

— Конечно, Великобритании выгодно присутствие российских олигархов: они переводят туда деньги, способствуя развитию страны. Стоит также напомнить, что, например, англо-голландская компания «Шелл» принимает участие в проекте «Северный поток». Западные государства попали в ловушку, начав активно вести с Россией бизнес: решая ввести санкции, они сами несут финансовые издержки. Мы приняли символические меры в рамках жеста солидарности, от этого шага мы не пострадаем. Если россияне решат сократить персонал польских дипломатических представительств, мы это как-то переживем. Однако другие страны Запада могут наказать Москву за нарушение международного права более жестко.

— Вы ожидаете более серьезных шагов?

— Мы пока не слышим дискуссий на эту тему и не видим никакой подготовки. Или таких планов нет, или их готовят в тайне, чтобы потом нанести удар по российским интересам в мире. Дипломатические санкции не оказывают чувствительного воздействия. Россия привыкла, что ее дипломатов время от времени выдворяют. У нее огромный дипломатический аппарат, с этой проблемой она как-то справится. Кроме того, она поддерживает связь с влиятельными кругами по всему миру, у нее есть «Раша Тудей» и «Спутник», некоторые олигархи до сих пор сотрудничают с Кремлем. Санкции, которые не затрагивают поддерживающее Путина российское общество, не помогут поставить заслон российской имперской политике.

— Чтобы можно было говорить о солидарности, к акции должно подключиться еще много стран, однако, все самые важные члены ЕС сделали то же самое, что и Польша.

— Нет более и менее важных стран. Если от нас ожидают солидарных действий в связи с другими темами (или даже порицают за нашу позицию по вопросу беженцев), то почему мы тоже не можем требовать солидарности? Раз Европейский совет выпустил заявление, касающееся этого дела, значит, к нему должны прислушаться все 28 стран-членов ЕС. Я все еще надеюсь, что очередные государства начнут присоединяться к акции.