На маршруте частного трамвая «Чижик» появятся новые остановки

Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин по время совещания в Смольном, посвященном реализации проекта частной трамвайной линии.

Проезд в трамвае весь март бесплатный. К середине июня городские власти также пообещали благоустроить и озеленить прилегающих к трамвайным путям территории.

В дальнейшем Транспортная концессионная компания (ТКК) займется реализацией третьего и четвертого этапов реализации проекта. После завершения строительства маршрут «Чижиков» продлят, трамвайные пути построят на проспекте Наставников, Ириновском проспекте, улице Потапова и Рябовском шоссе. Полноценное движение «Чижика» запустили 7 марта. В первый же день работы трамвай расстреляли из пневматического ружья. После ремонта в депо «Чижик» попал в ДТП. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.