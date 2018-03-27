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На маршруте частного трамвая «Чижик» появятся новые остановки
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На маршруте частного трамвая «Чижик» появятся новые остановки 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин по время совещания в Смольном, посвященном реализации проекта частной трамвайной линии.
Проезд в трамвае весь март бесплатный. К середине июня городские власти также пообещали благоустроить и озеленить прилегающих к трамвайным путям территории.
В дальнейшем Транспортная концессионная компания (ТКК) займется реализацией третьего и четвертого этапов реализации проекта. После завершения строительства маршрут «Чижиков» продлят, трамвайные пути построят на проспекте Наставников, Ириновском проспекте, улице Потапова и Рябовском шоссе. Полноценное движение «Чижика» запустили 7 марта. В первый же день работы трамвай расстреляли из пневматического ружья. После ремонта в депо «Чижик» попал в ДТП. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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