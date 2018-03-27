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Суворовцы Северо-Кавказского СВУ совершили восхождение на вершину горы Кандыл-хох
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Суворовцы Северо-Кавказского СВУ совершили восхождение на вершину горы Кандыл-хох 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Акция была приурочена к празднованию 73-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Суворовцы Северо-Кавказского военного училища из Владикавказа совершили восхождение на вершину горы Кандыл-хох, высота которой составляет 1760 метров. Акция была приурочена к празднованию 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Восхождение на гору Кандыл-хох является тренировочным перед подъемом на вершину горы Столовая, высота которой равняется 2993 метра.
В суворовском училище много внимания уделяется альпинистской подготовке. Специальные занятия проходят 2 раза в неделю на специальном скалодроме.
Обучение воспитанников проводит опытный инструктор Андрей Павлович по специальной программе, в рамках которой они изучают горное снаряжение, технику перемещения в горах, преодоления отвесных склонов, транспортировки пострадавших, методику ориентирования в горной местности, способы вязания специальных альпинистских узлов.
Суворовцы совершают восхождения на вершины гор и выходы по туристическим маршрутам 2 раза в месяц.
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