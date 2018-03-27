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В Нижнем Новгороде готовы устранять возможные последствия паводка
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В Нижнем Новгороде готовы устранять возможные последствия паводка 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Федеральные дорожники регулярно проверяют состояния трасс и искусственных сооружений в Нижегородской, Московской, Владимирской, Ивановской областях, а также в республике Мордовия. Особое внимание уделяется участкам дорог, которые могут попасть в зону подтопления. Проводятся работы по очистке от снега и льда водопропускных труб, лотков, обочин. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».
По данным управления, уже созданы специальные противопаводковые комиссии. Комиссии определили наиболее уязвимые для подтопления участки федеральных автомобильных дорог М-7 «Волга» вместе с подъездами к Иванову и Владимиру и обходом Нижнего Новгорода, Р-600 Кострома — Иваново с подъездом к Усадьбе Черневых (Усадьбе Миловка), Р-158 Нижний Новгород — Саратов, Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск и М-5 «Урал» с подъездом к Саранску с обходами Краснослободска, Саранска и Торбеева. Общая протяженность потенциально опасных участков около 20 километров.
Как отметили в ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород», для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья заготовлено более 18,8 тысяч кубометров инертных материалов. Подрядными организациями создано 30 мобильных аварийных бригад. Устранять возможные последствия паводка готовы более 190 специалистов и 134 единицы техники.
Кроме того, в управлении подчеркнули, что налажено оперативное взаимодействие с представителями МЧС и ГИБДД в каждом регионе. Прогноз о прохождении весеннего паводка дорожные службы своевременно получают от территориальных органов Росгидромета.
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