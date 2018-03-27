Ещё
Алкоэнергетики нашли в продаже в каждом десятом магазине РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
НАТО приняло меры против российских дипломатов
НАТО приняло меры против российских дипломатов

Алкоэнергетики нашли в продаже в каждом десятом магазине РФ 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Активисты проверили почти 3 тысячи магазинов по всей стране на предмет продажи алкогольных энергетических напитков, практически в каждом десятом были выявлены нарушения, сообщил журналистам во вторник председатель организации «Молодая гвардия» Денис Давыдов.
«Закон о запрете торговли (алкогольными — ред.) энергетическими напитками был принят в 60 регионах Российской федерации, а с 1 января этого года запрет вступил в силу по всей территории страны, но после проверки мы увидели, что каждый десятый магазин продает эти напитки, а это примерно 11,5% магазинов», — сказал Давыдов.
Запрет на продажу алкогольных энергетиков вступил в силу с 1 января 2018 года, исключение сделано только для товаров, предназначенных на экспорт за пределы страны.
РИАМО: последние новости
Москвичи продолжают нести цветы к представительству Кемеровской области в центре города Путин из‑за трагедии в Кемерове перенес вручение премий молодым деятелям культуры Для строительства дороги Виноградово – Болтино – Тарасовка в Подмосковье изымут землю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще три страны вышлют российских дипломатов222
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово163
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову261
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным30
Путин произвел перестановки в МИД78
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение