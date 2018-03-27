Алкоэнергетики нашли в продаже в каждом десятом магазине РФ

Активисты проверили почти 3 тысячи магазинов по всей стране на предмет продажи алкогольных энергетических напитков, практически в каждом десятом были выявлены нарушения, сообщил журналистам во вторник председатель организации «Молодая гвардия» Денис Давыдов

«Закон о запрете торговли (алкогольными — ред.) энергетическими напитками был принят в 60 регионах Российской федерации , а с 1 января этого года запрет вступил в силу по всей территории страны, но после проверки мы увидели, что каждый десятый магазин продает эти напитки, а это примерно 11,5% магазинов», — сказал Давыдов.

Запрет на продажу алкогольных энергетиков вступил в силу с 1 января 2018 года, исключение сделано только для товаров, предназначенных на экспорт за пределы страны.