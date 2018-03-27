Дагестан лучше всех справляется с задачами по молодежной политике в СКФО

Дагестан лучше всех справляется с задачами по молодежной политике в СКФОФедеральное агентство Росмолодежь подготовило итоговый рейтинг-лист по регионам в сфере эффективности реализации молодежной политики за 2017 год.

В данном списке Дагестан занял 25-е место. Однако среди регионов Северного Кавказа республика заняла первое место.

По информации на сайте Росмолодежи, деятельность регионов в сфере молодежной политики оценивалась по 58 критериям, эффективности работы, которые делятся на 8 поднаправлений.

«Такая система позволяет более детально рассмотреть итоги работы органов исполнительной власти: мероприятия, всероссийская форумная кампания, грантовая поддержка, работа с автоматизированной информационной системой «Молодежь России», институты, инфраструктура, коммуникации, нормативно-правовая база», — сообщается на сайте федерального агентства.