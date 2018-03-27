Запад решил положить конец безрассудным амбициям

Никогда прежде такое большое количество стран не объединялось с целью высылки российских дипломатов. Вчера вечером коллективное решение о выдворении 100 с лишним кремлевских официальных представителей приняли более 20 стран. Поступив таким образом, эти союзники Британии вполне осознанно подвергли себя риску ответных мер возмездия. За такую принципиальную позицию в связи с применением 4 марта нервно-паралитического отравляющего вещества в Солсбери им наверняка придется расплачиваться. Возможно, их собственные дипломаты будут депортированы из Москвы . Но я очень благодарен всем тем странами, которые решились действовать. И я считаю, что вчерашние события могут стать переломным моментом.

Не следует недооценивать последствия этих мер для российских сетей шпионажа. Когда Форин-офис выдворил из российского посольства в Лондоне 23 сотрудника разведки, действовавших под прикрытием, он обезглавил шпионскую сеть в Британии, которую Кремль создавал упорно и тщательно. Вчерашние действия стали новым ударом, от которого российская разведка оправится лишь через много лет. Но я не стану поддаваться соблазну и не скажу, что дело только в нас. Наши союзники пошли на ответные действия, поскольку они разделяют точку зрения Британии на те угрозы, которые Кремль создает их ценностям и безопасности.

Применение запрещенного отравляющего вещества на британской земле вполне укладывается в безрассудную манеру поведения президента Путина. За последние четыре года Кремль аннексировал Крым , разжег пламя конфликта в украинском Донбассе, совершил хакерскую атаку против немецкого бундестага, вмешивался в выборы по всему миру, пытался скрыть факты применения Асадом отравляющих веществ и присоединился к его войне против народа Сирии . Общей особенностью здесь является готовность Путина игнорировать те важнейшие правила, на которых зиждется безопасность каждой страны. По этой причине все ответственные государства в полной мере заинтересованы в том, чтобы твердо выступить против него.

Наших союзников не запугала привычная российская тактика, нацеленная на уход от нарастающего давления. Как только Сергея Юлию Скрипалей поместили в реанимацию, Кремль выплеснул мощный поток лжи. На сегодня мои коллеги по Министерству иностранных дел выявили 21 теорию, выдвинутую российскими государственными СМИ, начиная с самых потрясающих (У Скрипаля случилась передозировка, потому что он был наркоманом и пользовался «Новичком») и кончая самыми абсурдными (это сделала Америка в целях «дестабилизации мира») и оскорбительными (Британия отравила собственный город, чтобы испортить чемпионат мира по футболу).

Было время, когда такие попытки зародить сомнения давали эффект. Но сегодня подобной тактикой уже никого не одурачить. Я считаю, что вчера наступил такой момент, когда все воочию убедились в цинизме этой пропагандистской машины. Западный альянс предпринял решительные действия, и партнеры Британии объединились против безрассудных амбиций Кремля.

Комментарии читателей

Bookish Chimpanzee У меня ушло всего несколько секунд на выяснение того, что заголовок статьи «Запад решил положить конец безрассудным амбициям» написан Борисом Джонсоном о Борисе Джонсоне. В интересные времена мы живем!

Anthony Lee Не знаю, кто написал заголовок, но прочитав статью и увидев под ней фото Джонсона, я сделал собственные выводы о том, против чьих «безрассудных амбиций» сплачивается Запад.

John Almond Конечно, все логично и идеально, но всякий раз, когда Борис Джонсон начинает разглагольствовать, у меня возникают подозрения. Ему так хочется попасть в свет рампы, что он готов любого вытолкать со сцены. Здесь надо отдать должное Мэй, Дональду Туску и, пожалуй, Меркель и Макрону.

Clive Hamilton Кто-нибудь говорил вам, что Сталин подписал мирный договор с Гитлером, когда Гитлер напал на Польшу и уничтожил Францию , после чего Британия осталась в одиночестве в ходе Второй мировой войны, пока Сталин делил с Гитлером Восточную Европу?

Marmaduke Слишком поздно, Борис, твоя маска сорвана. Ты просто болтливый и легкомысленный паяц, позор и оскорбление нации. Пошел…

Adam Adams Глупый Борис. Разве он не видит, что превратился в полезного идиота, служащего целям русских, которые пытаются расколоть западные страны?

mike hennigan А разве у нас нет собственного Крыма под названием Северная Ирландия? В отличие от Крыма, где преобладает русское население, в Северной Ирландии большинство составляют ирландцы. А мы в свое время осуществили там религиозную аннексию. А что касается Сирии, то не нам читать проповеди о незаконных ближневосточных конфликтах. По поводу нервно-паралитического газа. Давайте не будем забывать, что Америка вооружила Саддама, дабы помочь ему в войне с Ираном . А еще мы никогда не возражали против того, что США сбросили тысячи тонн напалма на Вьетнам . Сегодня мало кто помнит фотографии детей, с которых лоскутами слезает кожа, а сами они горят заживо благодаря Белому дому. Короче говоря, наше правительство очень выборочно представляет факты и эпизоды из истории, чтобы они вписывались в аргументацию сегодняшнего дня. А само оно прекрасно понимает, что дипломатические отношения с Россией вернутся в нормальное русло месяцев через 12, потому что так должно быть.

Gerry Westerby Эй, Борис! У меня есть замечательная идея. Давайте создадим постоянный союз с Европой, в котором будут общие социальные, экономические и политические идеалы, а вместе мы будем представлять единый фронт борьбы с силами жестокого угнетения. Или это уже было? Ты идиот.